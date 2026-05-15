Один з найбільших НПЗ Росії палає після атаки Сил оборони

В ніч на 15 травня Сили оборони України завдали удару по Рязанському нафтопереробному заводу. На його території пролунали вибухи, виникла масштабна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сил безпілотних систем та допис Генштабу ЗСУ.

СБС повідомили, що удару по НПЗ, що належить компанії "Роснефть", завдали оператори 1-го окремого центру, 414-ї окремої бригади "Птахи Мадяра" та 413-го полку "Рейд" у взаємодії з ССО, ГУР МОУ та іншими складовими Сил оборони.

Внаслідок удару на території заводу пролунали вибухи та виникла масштабна пожежа. Більш детальні наслідки ураження уточнюються.

Крім того, Сили оборони уразили малий ракетний катер та мінний тральщик в пункті базування "Каспийск". Під ударом також опинилися склади боєприпасів ворога у районах Єпіфанівки та Ровеньок на ТОТ Луганської області.

Українські захисники уразили й склад матеріально-технічних засобів у Райгородці на ТОТ Луганської області, а також склад засобів РЕБ ворога у Дмитрівці на ТОТ Донецької області.

Під прицілом Сил оборони опинився і береговий пост технічної розвідки ФСБ Росії у Маріуполі на ТОТ Донецької області: уражено радіолокаційну станцію МР-232 "Буссоль-С" та оптико-електронний модуль. Крім того, у Маріуполі уражено склад паливо-мастильних матеріалів.

Що відомо про Рязанський НПЗ

Рязанський НПЗ входить до топ-5 найбільших нафтопереробних заводів країни-агресорки. Його потужність переробки становить близько 17 млн тонн нафти на рік.

Підприємство виробляє бензини А-92/95/98/100, дизельне пальне, реактивне паливо, скраплені гази та інші продукти нафтопереробки. Завод щороку виробляє в середньому 840 тисяч тонн авіаційного гасу ТС-1, яке, зокрема, використовують повітряно-космічні сили російських окупантів.