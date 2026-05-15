Росія планує вдарити по "центрах прийняття рішень", ГУР перехопило списки

16:39 15.05.2026 Пт
Під ударом можуть опинитися політичні центри і не тільки
Росія планує вдарити по "центрах прийняття рішень", ГУР перехопило списки Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Українська розвідка перехопила документи з планами нових ударів - Росія готується бити по містах і конкретних адресах всередині країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис президента України Володимира Зеленського у Telegram.

Що здобула розвідка

Фахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони отримали документи, які підтверджують підготовку Росії до нових ракетно-дронових атак на Україну.

У планах ворога - удари по так званих "центрах ухвалення рішень". Серед цілей:

  • майже два десятки політичних центрів;
  • військові командні пункти.

Зокрема, на оприлюднених фото видно, що серед цілей є будівлі в центрі Києва, адміністрація президента зі вказаними кабінетами Зеленського на різних поверхах, державна дача глави держави тощо.

Фото: ГУР розкрило нові цілі Росії в Україні

"Але варто зауважити спеціально для російського керівництва, що Україна все ж таки не Росія, і, на відміну від країни-агресора, де є чіткий автор цієї війни та його багатолітнє оточення, яке забезпечує його відірваність від реалій, джерелом захисту України є готовність українського народу битись за свою незалежність та свою власну самостійну державу", - сказав президент.

Фото: Розвідка перехопила документи про нові удари - серед цілей політичні центри

Зеленський також заявив про роботу над далекобійними санкціями проти Росії.

Фото: Майже 20 адрес під прицілом - розвідка розкрила наступні цілі Росії в Україні

"Перше - визначаємось із цілями для наших подальших далекобійних санкцій проти Росії за цю війну та удари проти наших міст і сіл. Україна не залишить без наслідків для агресора кожен з ударів, які забирають життя наших людей", - написав він.

Фото: ГУР здобуло плани нових ударів: Росія цілиться в політичні центри України

Нагадаємо, після масованої атаки на Київ 14 травня Зеленський доручив Силам оборони та спецслужбам підготувати варіанти відповіді на російський удар.

Тим часом у Дарницькому районі столиці завершилася пошуково-рятувальна операція - вона тривала понад 28 годин. Загинули 24 людини, серед них троє дітей.

