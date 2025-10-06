ua en ru
Пн, 06 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зеленський анонсував масовий експорт української зброї: ринки вже налагоджені

Київ, Понеділок 06 жовтня 2025 14:45
UA EN RU
Зеленський анонсував масовий експорт української зброї: ринки вже налагоджені Фото: президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

До кінця року Україна відкриє платформи для експорту зброї в ЄС, США та на Близькому Сході. Прибутки від зброї нададуть можливість профінансувати дефіцитні потреби оборони.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Прийшов час запустити експорт нашої української зброї, тих видів озброєння, які в нас у профіциті. А отже можуть бути експортовані, щоб було фінансування для тих видів озброєння, які особливо потрібні сьогодні тут, в Україні, для захисту", - повідомив Зеленський.

Президент заявив, що вже доручив уряду, Офісу президента, секретарю РНБО та всій команді розробити і представити ключові елементи такої експортної системи.

Вже є загальна робоча назва програми експорту - "Зброя".

"Наш експортний продукт. Уже є домовленості про відкриття експортно-імпортних платформ в Європі, Сполучених Штатах Америки, на Близькому Сході. Завдання до кінця року - запустити в роботу ці ключові платформи", - підсумував глава держави.

Зеленський також розраховує, що відкриття експорту та нових спільних підприємств разом із залученням інвестицій дозволить Україні ще більше масштабувати оборонну промисловість

Виробництво зброї в Україні

Нагадаємо, також президент заявив, що Україна успішно застосувала ракети "Нептун" і планує регулярне використання в майбутньому власних балістичних ракет.

РБК-Україна також писало, що українська делегація нещодавно відвідала США. Сторони обговорили заплановану купівлю українських дронів та безпекову співпрацю.

Ще повідомлялось, що минулого місяця глава міноборони Денис Шмигаль пообіцяв забезпечити найближчим часом 1000 дронів-перехоплювачів на добу, щоб убезпечити країну від ризиків з боку РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Зброя в Україні
Новини
Нобелівська премія-2025: названо лауреатів з медицини та фізіології
Нобелівська премія-2025: названо лауреатів з медицини та фізіології
Аналітика
Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії