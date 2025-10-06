ua en ru
Зеленский анонсировал массовый экспорт украинского оружия: рынки уже налажены

Киев, Понедельник 06 октября 2025 14:45
Фото: президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

До конца года Украина откроет платформы для экспорта оружия в ЕС, США и на Ближнем Востоке. Прибыли от оружия предоставят возможность профинансировать дефицитные потребности обороны.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Пришло время запустить экспорт нашего украинского оружия, тех видов вооружения, которые у нас в профиците. А значит могут быть экспортированы, чтобы было финансирование для тех видов вооружения, которые особенно нужны сегодня здесь, в Украине, для защиты", - сообщил Зеленский.

Президент заявил, что уже поручил правительству, Офису президента, секретарю СНБО и всей команде разработать и представить ключевые элементы такой экспортной системы.

Уже есть общее рабочее название программы экспорта - "Оружие".

"Наш экспортный продукт. Уже есть договоренности об открытии экспортно-импортных платформ в Европе, Соединенных Штатах Америки, на Ближнем Востоке. Задача до конца года - запустить в работу эти ключевые платформы", - подытожил глава государства.

Зеленский также рассчитывает, что открытие экспорта и новых совместных предприятий вместе с привлечением инвестиций позволит Украине еще больше масштабировать оборонную промышленность

Производство оружия в Украине

Напомним, также президент заявил, что Украина успешно применила ракеты "Нептун" и планирует регулярное использование в будущем собственных баллистических ракет.

РБК-Украина также писало, что украинская делегация недавно посетила США. Стороны обсудили запланированную покупку украинских дронов и сотрудничество в сфере безопасности.

Еще сообщалось, что в прошлом месяце глава минобороны Денис Шмыгаль пообещал обеспечить в ближайшее время 1000 дронов-перехватчиков в сутки, чтобы обезопасить страну от рисков со стороны РФ.

