Зеленский анонсировал массовый экспорт украинского оружия: рынки уже налажены

До конца года Украина откроет платформы для экспорта оружия в ЕС, США и на Ближнем Востоке. Прибыли от оружия предоставят возможность профинансировать дефицитные потребности обороны.

"Пришло время запустить экспорт нашего украинского оружия, тех видов вооружения, которые у нас в профиците. А значит могут быть экспортированы, чтобы было финансирование для тех видов вооружения, которые особенно нужны сегодня здесь, в Украине, для защиты", - сообщил Зеленский.

Президент заявил, что уже поручил правительству, Офису президента, секретарю СНБО и всей команде разработать и представить ключевые элементы такой экспортной системы.

Уже есть общее рабочее название программы экспорта - "Оружие".

"Наш экспортный продукт. Уже есть договоренности об открытии экспортно-импортных платформ в Европе, Соединенных Штатах Америки, на Ближнем Востоке. Задача до конца года - запустить в работу эти ключевые платформы", - подытожил глава государства.

Зеленский также рассчитывает, что открытие экспорта и новых совместных предприятий вместе с привлечением инвестиций позволит Украине еще больше масштабировать оборонную промышленность