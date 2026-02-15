ua en ru
Вс, 15 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский: 90% украинцев против выборов во время войны, потому что это - ужасно

Украина, Воскресенье 15 февраля 2026 22:48
UA EN RU
Зеленский: 90% украинцев против выборов во время войны, потому что это - ужасно Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Украине 90% граждан не поддерживают идею проведения выборов во время войны. Это слишком опасно.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью изданию POLITICO.

Зеленский отметил, что для проведения выборов нужна безопасность. То есть нужно реальное и долгое прекращение огня. По его словам, 90% жителей Украины сейчас против выборов - поскольку понимают опасность.

"Как проводить выборы во время войны, под обстрелами? Это ужасно. Как будут голосовать наши солдаты? Они же защищают [страну], они должны голосовать, мы должны их услышать. Это ужасно. Как будут голосовать 8 миллионов людей, которые находятся за границей?", - отметил он.

Поэтому, добавил президент, нужно сначала наладить ситуацию с безопасностью. Затем можно будет провести выборы.

"Если мы сможем провести выборы, это будет означать, что у нас будет нормальная ситуация с безопасностью. Возможно, не [полностью] нормальная, но, как я уже сказал: прекращение огня. Так что если президент Трамп... если президент Трамп даст мне... надавит на Путина [относительно] прекращения огня на два-три месяца - мы проведем выборы", - сказал он.

Отметим, тем временем Россия заявила о готовности обеспечить отсутствие обстрелов в день возможного голосования в Украине, если Киев примет решение о проведении выборов.

Проведение выборов в Украине обсуждают очень активно. Так, издания The Economist и Financial Times сообщали со ссылкой на источники, что президентские выборы якобы могут состояться в 2026 году. Среди возможных дат называли май.

У Зеленского на публикации отреагировали сдержанно, подчеркнув, что главным приоритетом остается достижение справедливого мира. Сам Зеленский позже заявил, что идея объявлять выборы 24 февраля - в годовщину полномасштабного вторжения РФ - является неуместной.

Ранее РБК-Украина также анализировало, возможно ли проведение выборов в условиях военного положения с технической и юридической точек зрения, а также какие препятствия могут этому помешать.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский
Новости
Москва под массированной атакой дронов: что известно
Москва под массированной атакой дронов: что известно
Аналитика
Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы