Зеленский: 90% украинцев против выборов во время войны, потому что это - ужасно
В Украине 90% граждан не поддерживают идею проведения выборов во время войны. Это слишком опасно.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью изданию POLITICO.
Зеленский отметил, что для проведения выборов нужна безопасность. То есть нужно реальное и долгое прекращение огня. По его словам, 90% жителей Украины сейчас против выборов - поскольку понимают опасность.
"Как проводить выборы во время войны, под обстрелами? Это ужасно. Как будут голосовать наши солдаты? Они же защищают [страну], они должны голосовать, мы должны их услышать. Это ужасно. Как будут голосовать 8 миллионов людей, которые находятся за границей?", - отметил он.
Поэтому, добавил президент, нужно сначала наладить ситуацию с безопасностью. Затем можно будет провести выборы.
"Если мы сможем провести выборы, это будет означать, что у нас будет нормальная ситуация с безопасностью. Возможно, не [полностью] нормальная, но, как я уже сказал: прекращение огня. Так что если президент Трамп... если президент Трамп даст мне... надавит на Путина [относительно] прекращения огня на два-три месяца - мы проведем выборы", - сказал он.
Отметим, тем временем Россия заявила о готовности обеспечить отсутствие обстрелов в день возможного голосования в Украине, если Киев примет решение о проведении выборов.
Проведение выборов в Украине обсуждают очень активно. Так, издания The Economist и Financial Times сообщали со ссылкой на источники, что президентские выборы якобы могут состояться в 2026 году. Среди возможных дат называли май.
У Зеленского на публикации отреагировали сдержанно, подчеркнув, что главным приоритетом остается достижение справедливого мира. Сам Зеленский позже заявил, что идея объявлять выборы 24 февраля - в годовщину полномасштабного вторжения РФ - является неуместной.
Ранее РБК-Украина также анализировало, возможно ли проведение выборов в условиях военного положения с технической и юридической точек зрения, а также какие препятствия могут этому помешать.