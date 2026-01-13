ua en ru
Вт, 13 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Зеленский: 20% теневого танкерного флота РФ остановились из-за санкций

Украина, Вторник 13 января 2026 15:19
UA EN RU
Зеленский: 20% теневого танкерного флота РФ остановились из-за санкций Фото: президент Владимир Зеленский и Олег Луговский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад первого заместителя руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Луговского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Речь шла о непубличных подходах партнеров к коммуникации с российской стороной, а также о реальном отношении к Украине и переговорам на этом этапе.

Зеленский подчеркнул, что все позиции Украины должны базироваться на реальных перспективах, а не формальных заявлениях.

РФ пытается расширить теневой танкерный флот

Глава государства поручил СВР предоставить партнерам новую информацию о попытках России расширить теневой танкерный флот. По его словам, благодаря скоординированному давлению Украины и ряда государств не менее 20% такого флота уже остановили работу.

В то же время Москва пытается компенсировать потери, привлекая новые суда. Зеленский подчеркнул, что все они должны быть включены в санкционные списки.

Санкции против экипажей и инфраструктуры

Президент заявил, что Украина продолжит санкционное давление не только на суда, но и на капитанов, экипажи, страховщиков и всю инфраструктуру теневого флота РФ.

По словам Зеленского, действующие ограничения на морской экспорт российской нефти в годовом измерении должны сократить доходы РФ минимум на 30 млрд долларов. Дальнейшее усиление санкций только увеличит эти потери и уменьшит финансирование войны.

Кроме того, Украина будет информировать партнеров о новых схемах китайских компаний, которые помогают России обходить финансовые санкции.

"Давление - основа дипломатии"

Президент подчеркнул, что задачей всех, кто стремится к завершению войны, является уменьшение способности России адаптироваться к международному давлению.

"Результативное давление на агрессора - это главное удобрение для дипломатического процесса", - подытожил Зеленский.

Задержание танкеров "теневого флота"

На прошлой неделе Соединенные Штаты задержали два танкера, связанные с Россией. В частности, в акватории между Исландией и Британскими островами был остановлен танкер Marinera, следовавший под российским флагом. Операцию провела Береговая охрана США, которая, по имеющейся информации, отслеживала судно в течение нескольких недель.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что захваченный танкер лишь маскировался под российский, пытаясь обойти санкционные ограничения. По данным медиа, нефтяной танкер Marinera принадлежит российской компании "Буревестмарин", директором и единственным владельцем которой является предприниматель из оккупированного Россией Крыма Илья Бугай.

Кроме того, в Карибском море американская сторона задержала еще один танкер так называемого "теневого флота" России - Sophia. На фоне этих событий в РФ заговорили о "пиратстве" и "нарушении норм международного права".

В то же время один из депутатов Госдумы публично призвал к силовому ответу и ударам по американским кораблям.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский НАФТА Санкции против России Война в Украине
Новости
Киев без света, дома на генераторах: что происходит в городе и работают ли супермаркеты
Киев без света, дома на генераторах: что происходит в городе и работают ли супермаркеты
Аналитика
Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году