Зеленский: 20% теневого танкерного флота РФ остановились из-за санкций

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Речь шла о непубличных подходах партнеров к коммуникации с российской стороной, а также о реальном отношении к Украине и переговорам на этом этапе.

Зеленский подчеркнул, что все позиции Украины должны базироваться на реальных перспективах, а не формальных заявлениях.

РФ пытается расширить теневой танкерный флот

Глава государства поручил СВР предоставить партнерам новую информацию о попытках России расширить теневой танкерный флот. По его словам, благодаря скоординированному давлению Украины и ряда государств не менее 20% такого флота уже остановили работу.

В то же время Москва пытается компенсировать потери, привлекая новые суда. Зеленский подчеркнул, что все они должны быть включены в санкционные списки.

Санкции против экипажей и инфраструктуры

Президент заявил, что Украина продолжит санкционное давление не только на суда, но и на капитанов, экипажи, страховщиков и всю инфраструктуру теневого флота РФ.

По словам Зеленского, действующие ограничения на морской экспорт российской нефти в годовом измерении должны сократить доходы РФ минимум на 30 млрд долларов. Дальнейшее усиление санкций только увеличит эти потери и уменьшит финансирование войны.

Кроме того, Украина будет информировать партнеров о новых схемах китайских компаний, которые помогают России обходить финансовые санкции.

"Давление - основа дипломатии"

Президент подчеркнул, что задачей всех, кто стремится к завершению войны, является уменьшение способности России адаптироваться к международному давлению.

"Результативное давление на агрессора - это главное удобрение для дипломатического процесса", - подытожил Зеленский.