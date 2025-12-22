ua en ru
Пн, 22 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Зміни

Нова послуга в "Дії": хто з ветеранів і як може отримати автоцивілку безкоштовно

Понеділок 22 грудня 2025 12:30
UA EN RU
Нова послуга в "Дії": хто з ветеранів і як може отримати автоцивілку безкоштовно У "Дії" запустили важливу послугу для декого з ветеранів (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У "Дії" додали нову послугу для ветеранів і ветеранок. Йдеться про компенсацію автоцивілки - повернення коштів за страхування авто онлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби "Дії" у Facebook.

Як працює нова послуга в "Дії"

"Компенсація автоцивілки в "Дії" - додали нову послугу для ветеранів та ветеранок", - повідомили українцям.

Зазначається, що тепер ті, хто має статус учасника бойових дій (УБД), а також особи з інвалідністю внаслідок війни (ОІВВ) можуть повернути кошти за страхування авто онлайн.

Працює це так:

  • 50% вартості автоцивілки компенсує страхова компанія;
  • іншу половину - держава.

"Поліс стає абсолютно безкоштовним, а його оформлення компенсації максимально простим та швидким", - повідомили в "Дії".

Хто саме може скористатися послугою

Громадянам пояснили, що подати заявку, щоб скористатися такою послугою в "Дії", можуть особи:

  • які мають посвідчення ветерана (УБД або ОІВВ) у застосунку "Дія";
  • чий договір автоцивілки оформлено після 1 січня 2025 року з використанням пільги;
  • якщо об'єм двигуна авто - до 2500 см³ (або електро до 100 кВт).
  • чиє авто використовується для особистих потреб (не для перевезень/таксі).

Як отримати компенсацію в "Дії"

Для того, щоб отримати компенсацію за страхування авто онлайн, потрібно:

  • оновити й зайти в "Дію";
  • обрати "Сервіси";
  • перейти до "Ветеран PRO;
  • обрати "Компенсація автоцивілки";
  • зазначити пільговий договір (він підтягнеться автоматично);
  • вибрати "Дія.Картка" для зарахування коштів (або відкрити її в одному з банків-партнерів).

"Прозоро, швидко та без паперової тяганини. Дякуємо за ваш захист", - наголосили в "Дії".

Насамкінець українцям нагадали, що така послуга реалізується Міністерством у справах ветеранів України та Міністерством цифрової трансформації у партнерстві з Моторним (транспортним) страховим бюро України (МТСБУ).

Нова послуга в &quot;Дії&quot;: хто з ветеранів і як може отримати автоцивілку безкоштовноПублікація прес-служби "Дія" (скриншот: facebook.com/diia.gov.ua)

Нагадаємо, Верховна Рада України зробила автоцивілку безкоштовною для учасників війни ще у квітні 2025 року.

У серпні 2025 року нововведення, згідно з яким держава компенсуватиме ветеранам 50% вартості обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ) власників транспортних засобів, затвердив Кабінет міністрів.

Тим часом ми пояснювали, як оновили правила автоцивілки в Україні у 2025 році в цілому й чому платити декому доведеться більше.

Читайте також, хто з ветеранів і як саме зможе отримати до 70 тисяч гривень компенсації за переобладнання авто під власні потреби.

Читайте РБК-Україна в Google News
послуги Дія Виплати Страховка Документи Ветерани
Новини
У Москві підірвали авто російського генерала, він загинув
У Москві підірвали авто російського генерала, він загинув
Аналітика
План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ