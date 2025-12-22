Нова послуга в "Дії": хто з ветеранів і як може отримати автоцивілку безкоштовно

У "Дії" додали нову послугу для ветеранів і ветеранок. Йдеться про компенсацію автоцивілки - повернення коштів за страхування авто онлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби "Дії" у Facebook.

Як працює нова послуга в "Дії"

"Компенсація автоцивілки в "Дії" - додали нову послугу для ветеранів та ветеранок", - повідомили українцям.

Зазначається, що тепер ті, хто має статус учасника бойових дій (УБД), а також особи з інвалідністю внаслідок війни (ОІВВ) можуть повернути кошти за страхування авто онлайн.

Працює це так:

50% вартості автоцивілки компенсує страхова компанія;

іншу половину - держава.

"Поліс стає абсолютно безкоштовним, а його оформлення компенсації максимально простим та швидким", - повідомили в "Дії".

Хто саме може скористатися послугою

Громадянам пояснили, що подати заявку, щоб скористатися такою послугою в "Дії", можуть особи:

які мають посвідчення ветерана (УБД або ОІВВ) у застосунку "Дія";

чий договір автоцивілки оформлено після 1 січня 2025 року з використанням пільги;

якщо об'єм двигуна авто - до 2500 см³ (або електро до 100 кВт).

чиє авто використовується для особистих потреб (не для перевезень/таксі).

Як отримати компенсацію в "Дії"

Для того, щоб отримати компенсацію за страхування авто онлайн, потрібно:

оновити й зайти в "Дію";

обрати "Сервіси";

перейти до "Ветеран PRO;

обрати "Компенсація автоцивілки";

зазначити пільговий договір (він підтягнеться автоматично);

вибрати "Дія.Картка" для зарахування коштів (або відкрити її в одному з банків-партнерів).

"Прозоро, швидко та без паперової тяганини. Дякуємо за ваш захист", - наголосили в "Дії".

Насамкінець українцям нагадали, що така послуга реалізується Міністерством у справах ветеранів України та Міністерством цифрової трансформації у партнерстві з Моторним (транспортним) страховим бюро України (МТСБУ).

Публікація прес-служби "Дія" (скриншот: facebook.com/diia.gov.ua)