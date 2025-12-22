Нова послуга в "Дії": хто з ветеранів і як може отримати автоцивілку безкоштовно
У "Дії" додали нову послугу для ветеранів і ветеранок. Йдеться про компенсацію автоцивілки - повернення коштів за страхування авто онлайн.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби "Дії" у Facebook.
Як працює нова послуга в "Дії"
"Компенсація автоцивілки в "Дії" - додали нову послугу для ветеранів та ветеранок", - повідомили українцям.
Зазначається, що тепер ті, хто має статус учасника бойових дій (УБД), а також особи з інвалідністю внаслідок війни (ОІВВ) можуть повернути кошти за страхування авто онлайн.
Працює це так:
- 50% вартості автоцивілки компенсує страхова компанія;
- іншу половину - держава.
"Поліс стає абсолютно безкоштовним, а його оформлення компенсації максимально простим та швидким", - повідомили в "Дії".
Хто саме може скористатися послугою
Громадянам пояснили, що подати заявку, щоб скористатися такою послугою в "Дії", можуть особи:
- які мають посвідчення ветерана (УБД або ОІВВ) у застосунку "Дія";
- чий договір автоцивілки оформлено після 1 січня 2025 року з використанням пільги;
- якщо об'єм двигуна авто - до 2500 см³ (або електро до 100 кВт).
- чиє авто використовується для особистих потреб (не для перевезень/таксі).
Як отримати компенсацію в "Дії"
Для того, щоб отримати компенсацію за страхування авто онлайн, потрібно:
- оновити й зайти в "Дію";
- обрати "Сервіси";
- перейти до "Ветеран PRO;
- обрати "Компенсація автоцивілки";
- зазначити пільговий договір (він підтягнеться автоматично);
- вибрати "Дія.Картка" для зарахування коштів (або відкрити її в одному з банків-партнерів).
"Прозоро, швидко та без паперової тяганини. Дякуємо за ваш захист", - наголосили в "Дії".
Насамкінець українцям нагадали, що така послуга реалізується Міністерством у справах ветеранів України та Міністерством цифрової трансформації у партнерстві з Моторним (транспортним) страховим бюро України (МТСБУ).
Публікація прес-служби "Дія" (скриншот: facebook.com/diia.gov.ua)
Нагадаємо, Верховна Рада України зробила автоцивілку безкоштовною для учасників війни ще у квітні 2025 року.
У серпні 2025 року нововведення, згідно з яким держава компенсуватиме ветеранам 50% вартості обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ) власників транспортних засобів, затвердив Кабінет міністрів.
Тим часом ми пояснювали, як оновили правила автоцивілки в Україні у 2025 році в цілому й чому платити декому доведеться більше.
Читайте також, хто з ветеранів і як саме зможе отримати до 70 тисяч гривень компенсації за переобладнання авто під власні потреби.