Зеленый или желтый? Что означает цвет вашей автогражданки в "Дії" и действует ли она
Автогражданка в "Дії" стала полноценной заменой бумажному бланку, однако водители часто путаются в цветных отметках и не знают, где искать документ.
РБК-Украина со ссылкой на "Дію" рассказывает, как за считанные секунды проверить действительность страховки и что делать, если она внезапно исчезла из приложения.
Где искать автогражданку
Страховой полис отображается в карточке техпаспорта автомобиля. Его можно открыть через меню документа - "три точки" - "Страховой полис ОСАГО" или нажав на цветную ленту в техпаспорте.
Статус полиса обозначается цветом:
- зеленый - полис действителен;
- желтый - данные требуют уточнения, полис на данный момент недействителен.
Когда полис появляется в приложении
Автогражданка подтянется в "Дію" на следующий день после оформления - при условии, что страховая компания внесла информацию в Центральную базу данных МТСБУ. Актуальный статус можно проверить также на сайте МТСБУ.
Если в реестре МТСБУ полис есть, а в приложении он не отображается, пользователям советуют сверить VIN-код и номер авто в техпаспорте и в страховом полисе. В случае ошибки следует обратиться в страховую компанию. Если данные правильные - попробовать переавторизоваться в приложении.
Если лицо является надлежащим пользователем автомобиля, то оно может видеть страховой полис. Для этого владельцу нужно воспользоваться услугой "Шеринг авто" в приложении "Дія". После этого техпаспорт и страховой полис появятся и у пользователя.
Является ли цифровая автогражданка официальным документом
Юридическая сила цифрового техпаспорта со страховым полисом определена постановлением Кабинета министров Украины №1453 от 29 декабря 2021 года. Электронный документ является полноценным подтверждением действующей страховки.
Напомним, в декабре 2025 года в "Дії" запустили новую онлайн-услугу для ветеранов и ветеранок - компенсацию автогражданки. Лица со статусом УБД или с инвалидностью вследствие войны могут вернуть 100% стоимости страхового полиса. Услуга доступна для авто, используемых для личных нужд и отвечающих определенным техническим требованиям.
РБК-Украина писало, что Верховная Рада приняла закон о 100% компенсации автогражданки для участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны еще весной прошлого года. Половину стоимости будет покрывать МТСБУ, другую - государство. Компенсация действует с 1 января 2025 года и до завершения военного положения плюс еще год после него.