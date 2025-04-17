Рада зробила автоцивілку безкоштовною для учасників війни: що треба знати

Ветеранам і людям з інвалідністю через війну компенсуватимуть витрати на автоцивілку. Відповідне рішення у четвер, 17 квітня, підтримала Верховна Рада.

РБК-Україна розповідає, що про це повідомили заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк та нардеп Олексій Гончаренко .

Парламент підтримав у другому читанні та в цілому законопроєкт №12295-д, який передбачає компенсацію витрат на обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності автовласників (ОСЦПВ) для учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни. За документ проголосували 285 депутатів.

Що зміниться

Закон передбачає 100% компенсацію вартості автоцивілки для цих категорій українців:

50% вартості, як і зараз, компенсує МТСБУ (Моторне транспортне страхове бюро України);

решту 50% покриватиме держава з бюджету.

Таким чином, для ветеранів і людей з інвалідністю внаслідок війни автоцивілка буде безкоштовною.

Коли запрацює

Отримати компенсацію можна з 1 січня 2025 року і до завершення воєнного стану плюс рік після держава відшкодовуватиме страхові премії за договорами страхування.

Нардепи зауважують, що до 30 червня 2025 року ці категорії можуть не купувати поліс узагалі, але в разі ДТП виплати все одно здійснюватимуться коштом централізованого страхового резервного фонду МТСБУ.

Важливі умови

Компенсація надаватиметься за умови дотримання кількох критеріїв:

авто перебуває у власності особи;

не використовується для комерційних перевезень;

використовується лише один транспортний засіб;

керує автомобілем сам власник або інша особа, що також має право на знижку.

У разі порушення умов (наприклад, неправдива інформація або передача авто іншій особі) - право на компенсацію скасовується.

Також уряд отримає повноваження визначати додаткові умови та розміри компенсацій для інших категорій громадян, які мають право на знижку.