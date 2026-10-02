У Києві терміново скликають Раду оборони для організації руху мостами

Сьогодні в обід через ситуацію з рухом мостами у Києві екстрено збереться Рада оборони міста.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявила речниця Київської міської військової адміністрації (КМВА) Катерина Поп в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що міст Патона наразі відкритий для руху в обох напрямках. Проте дістатися з правого берега на лівий можна лише через заїзд із боку бульвару Миколи Міхновського. Усі інші заїзди на міст тимчасово закриті.

Обмеження запровадили через необхідність оцінити стан інфраструктури після кількох влучань у Південний міст.

"Після кількох влучань у Південний міст пошкоджено мостову опору, відбійник, дорожнє полотно та захисне бетонне полотно метрополітену. Наразі триває оцінка пошкоджень, усі необхідні дані передадуть на засідання Ради оборони столиці, яке екстрено збереться вже в обід", - зазначила Поп.

Учасники засідання мають ухвалити рішення щодо організації руху через київські мости з урахуванням нових безпекових ризиків.

Також посадовці обговорять зміни в транспортній схемі міста та можливість компенсувати обмеження за допомогою наземного громадського транспорту.

"Усі варіанти опрацюють на Раді оборони. Очікуємо детальну інформацію щодо руху мостами на найближчий тиждень", - зазначила речниця КМВА.