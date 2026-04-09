ua en ru
Чт, 09 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Полученные в боях уроки Украины спасают жизни в Персидском заливе, - Рютте

22:05 09.04.2026 Чт
2 мин
Этих уникальных разработок не существовало еще год назад
aimg Валерий Ульяненко
Полученные в боях уроки Украины спасают жизни в Персидском заливе, - Рютте Фото: Марк Рютте (Getty Images)

Союзники на восточном фланге НАТО и страны в Персидском заливе защищаются от российских и иранских беспилотников благодаря технологиям Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Марка Рютте во время выступления в Институте Рональда Рейгана в Вашингтоне.

"Сейчас союзники на восточном фланге НАТО и наши друзья в Персидском заливе обороняются от российских и иранских дронов благодаря украинским технологиям, которых не было даже год назад", - сказал он.

Генсек НАТО подчеркнул, что "союзники быстро двигаются", чтобы обеспечить бюджеты, наращивать вооруженные силы и внедрять нужные возможности, но, добавил Рютте, "им нужно больше".

"Нужна более масштабируемая, адаптивная технология перехвата беспилотников. И здесь тяжело заработанные уроки Украины на поле боя спасают жизни за ее собственными границами", - отметил он.

Рютте также сказал, что нужно больше высокотехнологичных возможностей для "защиты от современных ракет, которые наши противники применяют против Киева и Тель-Авива".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что более 200 украинских военных экспертов помогают странам Ближнего Востока отражать атаки дронов-камикадзе.

По словам главы государства, украинские специалисты работают в трех государствах региона, а еще более 30 специалистов готовы к развертыванию.

Также сообщалось, что Киев отправил на Ближний Восток три группы специалистов по противодействию "Шахедам". Речь идет не только о передаче опыта перехвата беспилотников, но и о попытке укрепить собственную систему ПВО, в частности за счет получения ракет PAC-3 к комплексам Patriot.

Ранее РБК-Украина сообщало, что украинские инструкторы, командированные на Ближний Восток, были поражены неэффективностью союзников в борьбе с дронами.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
НАТО Марк Рютте Война в Украине
Новости
