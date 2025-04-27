Як РФ вербує іноземних найманців для війни проти України: звіт розвідки Британії
Росія продовжує вербувати іноземних найманців на війну проти України. Так, з квітня 2023 року до кінця травня 2024 року у Москві завербували понад 1 500 іноземців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Британії в X (Twitter).
Зазначається, що найбільша кількість добровольців прибула з Південної та Східної Азії (771 особа), за ними йдуть колишні радянські республіки (523 особи) та країни Африки (72 особи).
Британські аналітики вважають, що вербування іноземців у Росії є несистематичним. Більшість добровольців погоджуються підписувати контракти через гроші та перспективи отримання російського громадянства.
"Іноземні громадяни майже напевно становлять дуже малу частку від загальної кількості новобранців у збройних силах Росії, оскільки значно більший акцент робиться на рекрутингу всередині Росії", - йдеться у звіті.
Розвідка Британії припускає, що Росія у середньостроковій перспективі продовжить вербувати іноземців, оскільки зберігає свою стратегію набору війська, спрямовану на заміщення великих втрат на полі бою, не вдаючись до другої хвилі мобілізації.
Втрати армії РФ на війні проти України
За даними Генштабу ЗСУ, Росія з початку повномасштабної війни проти України втратила вже понад 948 тисяч солдатів.
Лише за останню добу українські воїни ліквідували близько 1030 окупантів.
Серед загарбників, які Сили оборони взяли у полон, є громадяни КНДР та Китаю. Двоє солдатів Північної Кореї потрапили у полон ЗСУ у Курській області.
Навесні цього у Донецькій області у полон ЗСУ потрапили двоє громадян Китаю. Наразі Пекін публічно не висловив бажання щодо повернення своїх громадян.
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