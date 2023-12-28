"Здавала" за відмову голосувати на псевдовиборах: затримано колаборантку з Херсона

Правоохоронці затримали колаборантку, яка під час окупації Херсона "здавала" українських патріотів за відмову голосувати на псевдовиборах. Їй загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

У відомстві зазначають, що затримана брала участь в організації незаконного референдуму РФ у період окупації Херсона.

Жінка також "здавала" загарбникам місцевих жителів, що чинили спротив окупації та виступали проти фейкового плебісциту Кремля.

З автостоянки в політику

Зловмисницею виявилась 59-річна працівниця автостоянки, яка після захоплення міста добровільно вступила до складу окупаційного "виборчкому" Корабельного району міста.

Перебуваючи у лавах псевдоустанови, колаборантка з урною та "бюлетенями" обходила помешкання херсонців та закликала їх голосувати за приєднання обласного центру до складу РФ.

В СБУ зауважують, що під час таких "рейдів" зловмисницю супроводжували озброєні загарбники, які погрожували людям автоматами та ув’язненням у разі відмови брати участь у псевдореферендумі.

"Здавала" власних сусідів

Однією з таких жертв була очільниця об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), в якому проживала зрадниця.

За "наведенням" колаборантки окупанти викрали жінку, що відмовилась "проголосувати" на користь країни-агресора, та відвезли її до російської катівні.

Отримала за зраду паспорт РФ та "привілей"

За співпрацю із загарбниками колаборантка отримала паспорт РФ та "привілей" щодо безперешкодного пересування по місту.

Після звільнення Херсона фігурантка втекла до Миколаєва, де оформила статус внутрішньо-переміщеної особи, і таким чином намагалась уникнути правосуддя.

Втім, співробітники СБУ встановили місце тимчасового проживання зловмисниці та затримали її.

Що виявили при обшуках

При обшуках за місцями перебування зрадниці в Херсоні та Миколаєві правоохоронці вилучили 2 мобільні телефони із доказами співпраці з загарбниками та пропагандистські матеріали РФ.

Затриманій оголошено про підозру за колабораційну діяльність, вчинену за попередньою змовою групою осіб.

"Наразі вона перебуває під вартою. Зловмисниці загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна", - підсумували в СБУ.