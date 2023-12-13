Катував та імітував страту цивільних. Командира РФ засудили до 10 років ув’язнення

Командира бойової машини РФ, який катував та імітував страту цивільних мешканців в Київській області засудили до 10 років ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора .

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської обласної прокуратури суд заочно визнав заступника командира взводу - командира бойової машини 1 десантно-штурмового взводу 5 десантно-штурмової роти 2 батальйонної тактичної групи збройних сил РФ винним у порушенні законів та звичаїв війни.

Подробиці справи

Прокурори у суді довели, що у березні 2022 року під час окупації села Луб’янка Бучанського району Київської області, засуджений на одній з вулиць села зупинив трьох місцевих мешканців.

Направивши на них автоматичну зброю, погрожуючи вбивством, окупант наказав потерпілим пройти до господарського приміщення на території одного з домоволодінь для допиту.

Командир бойової машини одягнув на голову одного із затриманих мішок, зав’язав йому руки за спиною та бив прикладом автомата по голові. Після цього він поставив трьох чоловіків на коліна та продовжив бити по різних частинах тіла, проводячи їх незаконний допит.

Військовослужбовець РФ здійснював постріли в напрямку потерпілих, імітуючи їх страту. По черзі він відводив затриманих громадян до підвалу, де змушував роздягнутися та шукав на їх тілах символічні татуювання.

Вироком суду його засуджено до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно суд виніс вирок двом окупантам, які воювали на Херсонському та Бахмутському напрямках.

Також було засуджено зрадника з Куп'янська, який влаштувався до ворога працювати правоохоронцем. Наступні 13 років він проведе у в'язниці.

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