Транслював роспропаганду в окупації: СБУ затримала київського бізнесмена

Правоохоронці затримали у Києві власника інтернет-провайдера. Чоловік надавав послуги на тимчасово окупованій частині Луганської області та співпрацював з окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Як зазначають у відомстві, чоловік систематично сплачує "податки" до "бюджету" окупаційної адміністрації РФ у тимчасово захопленому Луганську, чим фінансує російську агресію.

Також компанія фігуранта транслює у регіоні заборонені російські телеканали, які масово нав’язують місцевим жителям наративи Кремля, насамперед про війну в Україні.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого у Києві виявили понад 7,5 мільйонів гривень. На ці кошти, ймовірно отримані злочинним шляхом, накладено арешт.

Організував "бізнес" з родичкою із Луганської області

Незаконну діяльність чоловік організував разом з близькою родичкою, яка проживає у тимчасово захопленому місті Кадіївка Луганської області.

Там вони створили компанію-провайдер та "зареєстрували" фірму в місцевій окупаційній адміністрації РФ та "Роскомнагляді" на території країни-агресора.

Оголошення підозри зрадникам

Наразі затриманому та його спільниці з окупованої частини сходу повідомили про підозру за співпрацю з країною-агресором.

"Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності його спільниці, яка переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території України", - підсумували в СБУ.