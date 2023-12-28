"Сдавала" за отказ голосовать на псевдовыборах: задержана колаборантка из Херсона
Правоохранители задержали коллаборантку, которая во время оккупации Херсона "сдавала" украинских патриотов за отказ голосовать на псевдовыборах. Ей грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
В ведомстве отмечают, что задержанная участвовала в организации незаконного референдума РФ в период оккупации Херсона.
Женщина также "сдавала" захватчикам местных жителей, которые сопротивлялись оккупации и выступали против фейкового плебисцита Кремля.
С автостоянки в политику
Злоумышленницей оказалась 59-летняя работница автостоянки, которая после захвата города добровольно вступила в состав оккупационного "избиркома" Корабельного района города.
Находясь в рядах псевдоучреждения, коллаборантка с урной и "бюллетенями" обходила квартиры херсонцев и призвала их голосовать за присоединение областного центра к составу РФ.
В СБУ отмечают, что во время таких "рейдов" злоумышленницу сопровождали вооруженные захватчики, угрожавшие людям автоматами и заключением в случае отказа участвовать в псевдореферендуме.
"Сдавала" собственных соседей
Одной из таких жертв была глава объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД), в котором проживала предательница.
По "наведению" коллаборантки оккупанты похитили женщину, отказавшуюся "проголосовать" в пользу страны-агрессора, и отвезли ее в российскую пыточную.
Получила за измену паспорт РФ и "привилегию"
За сотрудничество с захватчиками коллаборантка получила паспорт РФ и "привилегию" по беспрепятственному передвижению по городу.
После освобождения Херсона фигурантка сбежала в Николаев, где оформила статус внутренне-перемещенного лица, и таким образом пыталась избежать правосудия.
Однако, сотрудники СБУ установили место временного проживания злоумышленницы и задержали ее.
Что обнаружили при обысках
При обыске по местам нахождения предательницы в Херсоне и Николаеве правоохранители изъяли 2 мобильных телефона с доказательствами сотрудничества с захватчиками и пропагандистские материалы РФ.
Задержанной объявлено о подозрении за коллаборационную деятельность, совершенное по предварительному сговору группой лиц.
"Пока она находится под стражей. Злоумышленнице грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества", - подытожили в СБУ.
СБУ охотится на предателей Украины
Недавно сообщалось, что вражеский агент, работавший на российское Главное разведывательное управление (ГРУ), получил 15 лет тюрьмы. Он шпионил за техникой ВСУ через скрытый видеорегистратор.
Также командира боевой машины РФ, который пытал и имитировал казнь гражданских жителей в Киевской области, приговорили к 10 годам заключения.
Кроме того, еще двум коллаборантам из Харьковской области был вынесен приговор. Их осудили за помощь россиянам в хищении сограждан во время оккупационного периода.
Накануне мы сообщали о том, что в Киеве задержан владелец интернет-провайдера. Мужчина оказывал услуги на временно оккупированной части Луганской области и сотрудничал с захватчиками.
Вчера стало известно, что правоохранители задержали коллаборанта из Херсона, участвовавшего в организации "референдума" РФ во время временной оккупации города.
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