Агітував за приєднання Херсону до Росії: СБУ затримала чергового зрадника Уркїни
Правоохоронці затримали колаборанта у звільненому Херсоні. Зловмисник брав участь в організації "референдуму" РФ під час тимчасової окупації міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
Як зазначають у відомстві, місцевий житель після захоплення обласного центру підтримав російських загарбників та пішов з ними на співпрацю.
"Таким чином росіяни запропонували йому ввійти до складу окупаційного "виборчкому" Корабельного району міста для участі в організації фейкового плебісциту", - повідомили в СБУ
Так, перебуваючи у лавах псевдоустанови, колаборант агітував мешканців Херсона "проголосувати" за приєднання регіону до складу Росії.
Крім того, фігурант у супроводі озброєних окупантів обходив двори жителів міста та змушував їх ставити "потрібні" відмітки у незаконних бюлетенях.
Намагався приховатись після звільнення міста
Після звільнення обласного центру зрадник залишився на правобережжі регіону, де намагався бути "непомітним" і таким чином уникнути покарання.
Втім, співробітники СБУ встановили його місцеперебування і затримали.
Оголошення підозри
Чоловікові повідомлено про підозру за колабораційну діяльність та добровільне зайняття посади у незаконних органах влади на тимчасово окупованих територіях України.
"Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна", - підсумували в СБУ.
СБУ полює на зрадників України
Нещодавно повідомлялося, що ворожий агент, який працював на російське Головне розвідувальне управління (ГРУ), отримав 15 років в'язниці. Він шпигував за технікою ЗСУ через прихований відеореєстратор.
Також командира бойової машини РФ, який катував та імітував страту цивільних жителів в Київській області, засудили до 10 років ув'язнення.
Крім того, ще двом колаборантам із Харківської області оголосили вирок. Їх засудили за допомогу росіянам в обкраданні співгромадян під час окупаційного періоду.
Вчора ми повідомляли про те, що у Києві затримали власника інтернет-провайдера. Чоловік надавав послуги на тимчасово окупованій частині Луганської області та співпрацював із загарбниками.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.