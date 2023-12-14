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Засудили до 15 років: СБУ викрила агента РФ, що шпигував за ЗСУ по відеореєстратору

Миколаївська область, Четвер 14 грудня 2023 14:07
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Засудили до 15 років: СБУ викрила агента РФ, що шпигував за ЗСУ по відеореєстратору Фото: зрадника України засудили до 15 років позбавлення волі (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Ворожий агент, який працював на російське Головне розвідувальне управління (ГРУ), отримав 15 років тюрми. Він шпигував за технікою ЗСУ через прихований відеореєстратор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Зазначається, що агент головного управління генштабу збройних сил РФ (відомого як ГРУ) діяв на Миколаївщині. Він збирав розвіддані про орієнтовну кількість та геолокації особового складу і військової техніки Сил оборони на території регіону.

Для прихованого стеження агент РФ використовував відеореєстратор, який приховав у салоні власного авто. Серед його особливих завдань було виявлення місць дислокації та переміщення військової техніки ЗСУ в прифронтових районах.

Отримані відомості він месенджером передавав своєму "куратору" - кадровому співробітнику російського ГРУ.

"Розвідінформація збиралась для підготовки серії повітряних атак на військові об’єкти українських захисників", - уточнюють в СБУ.

Зазначається, що фігуранта було затримано ще у вересні минулого року.

"Тоді завдяки оперативному реагуванню української спецслужби вдалося запобігти новій хвилі ракетних та дронових ударів агресора по Миколаївській області", - інформує відомство.

Після цього зловмисника судили та з-за наявності відповідних доказів злочину та призначили йому 15 років тюрми.

Правоохоронці затримують зрадників і колаборантів в Україні

Сьогодні ми повідомляли про оголошення підозри зраднику, який штурмував позиції ЗСУ на сході України. Загарбники зробили з нього кулеметника.

Днями правоохоронці повідомили про підозру двом окупантам, які штурмували Маріуполь і Волноваху в Донецькій області.

Крім того, контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного російського агента, який розвідував позиції та маршрути руху ЗСУ в Миколаївській області та коригував повітряні удари окупантів.

Також у рамках спецоперації було затримано російського агента ФСБ в Одесі, який планував балотуватися до Верховної ради, щоб шпигувати для ворога.

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Миколаївська область ГРУ
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