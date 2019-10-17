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Здание суда "заминировали" перед заседанием по ПриватБанку

Новости » Экономика    17.10.2019 - 10:51
Здание суда "заминировали" перед заседанием по ПриватБанку
Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сегодня в суде должны состояться дебаты по иску Коломойского о возврате ПриватБанка

Перед заседанием Хозяйственного суда Киева по делу "ПриватБанка" поступило сообщение о минировании здания. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как отмечается в сообщении, о минировании помещений Хозяйственного суда города Киева стало известно из анонимного звонка.

"На место происшествия выехали следственно-оперативная группа управления полиции, кинологи и взрывотехники. Из помещения суда были эвакуированы работники и посетители", - говорится в сообщении.

Отметим, судебные дебаты должны были начаться в 10:30.

Напомним, Хозяйственный суд города Киева после рассмотрения иска бывших акционеров "ПриватБанка" Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. о признании недействительным договора о выкупе банка Министерством финансов 21 декабря 2016 года назначил судебные дебаты на 17 октября.

Напомним, "ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года путем покупки 100% акций банка за 1 гривну. По данным Нацбанка, по состоянию на 21 декабря 2016 года Игорь Коломойский прямо владел 41,6572% акций банка, еще 16,5748% - опосредованно через компанию Triantal Investments Ltd. Геннадий Боголюбов прямо и опосредованно владел 41,5769% акций банка. Владельцем 2,7249% акций банка был бывший глава правления Александр Дубилет.

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