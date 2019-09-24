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Заседание суда по иску Коломойского по ПриватБанку перенесли на неделю

Новости » Экономика    24.09.2019 - 15:06
Заседание суда по иску Коломойского по ПриватБанку перенесли на неделю
Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Следующее заседание состоится 1 октября

Хозяйственный суд Киева 24 сентября начал рассмотрение по сути иска бывших акционеров "ПриватБанка" Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd о признании недействительным договора о выкупе банка Министерством финансов 21 декабря 2016 года. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе "ПриватБанка".

Как сообщили в пресс-службе, заседание перенесено на 1 октября 2019 года.

Согласно материалам дела, Игорь Коломойский и подконтрольная ему компания TRIANTAL INVESTMENTS LTD просят признать недействительным договор купли-продажи акций "ПриватБанка", который заключен между Государством Украина в лице Министерства финансов и всеми лицами, которые по состоянию на 21.12.2016 были владельцами акций.

Напомним, "ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года путем покупки 100% акций банка за 1 гривну. По данным НБУ, по состоянию на 21 декабря Игорь Коломойский прямо владел 41,6572% акций банка, еще 16,5748% - опосредованно через компанию TRIANTAL INVESTMENTS LTD. Геннадий Боголюбов прямо и опосредованно владел 41,5769% акций банка. Владельцем 2,7249% акций банка глава правления Александр Дубилет.

Как сообщало РБК-Украина, 18 апреля Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию "ПриватБанка". Решение принято по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского к Национальному банку Украины, Кабинету министров, Фонду гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

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