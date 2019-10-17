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Будівля суду "замінували" перед засіданням щодо ПриватБанку

Новини » Економіка    17.10.2019 - 10:51
Будівля суду "замінували" перед засіданням щодо ПриватБанку
Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сьогодні у суді мають відбутися дебати за позовом Коломойського про повернення ПриватБанку

Перед засіданням Господарського суду Києва у справі "ПриватБанку" надійшло повідомлення про замінування будівлі. Про це повідомляє прес-служба суду.

Як наголошується в повідомленні, про мінування приміщень Господарського суду міста Києва стало відомо з анонімного дзвінка.

"На місце події виїхали слідчо-оперативна група управління поліції, кінологи і вибухотехніки. З приміщення суду були евакуйовані працівники і відвідувачі", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, судові дебати повинні були розпочатися о 10:30.

Нагадаємо, Господарський суд міста Києва після розгляду позову колишніх акціонерів "Приватбанку" Ігоря Коломойського і Triantal Investments Ltd. про визнання недійсним договору про викуп банку Міністерством фінансів 21 грудня 2016 року призначив судові дебати на 17 жовтня.

Нагадаємо, "ПриватБанк" був націоналізований у грудні 2016 року шляхом купівлі 100% акцій банку за 1 гривню. За даними Нацбанку, станом на 21 грудня року Ігор Коломойський володів прямо 41,6572% акцій банку, ще 16,5748% - опосередковано через компанію Triantal Investments Ltd. Геннадій Боголюбов прямо і опосередковано володів 41,5769% акцій банку. Власником 2,7249% акцій банку був колишній голова правління Олександр Дубілет.

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