В Минфине назвали сроки приватизации ПриватБанка и Укргазбанка

Фото: Приватбанк (УНИАН)

"Укргазбанк" приватизируют чуть раньше

Национализированный "Укргазбанк" будет приватизирован до 2020 года, "Приватбанк" - до 2022 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал заместитель министра финансов Юрий Гелетий.

Он отметил, что приватизация будет происходить путем продажи международным стратегическим инвесторам или через первичное публичное размещение акций (IPO).

"Для обеспечения приватизации нам надо выполнить ряд предпосылок. Это, прежде всего, ввести корпоративное управление, обеспечить наличие надежных операционных моделей в банках, эффективные показатели рентабельности, урегулирование проблем, унаследованных от прежнего менеджмента, в частности проблемы неработающих кредитов", - подчеркнул заместитель министра финансов.

Гелетий добавил, что менеджмент Ощадбанка активно работает в направлении сотрудничества с международными финансовыми организациями - ЕБРР, и выразил надежду, что сотрудничество позволит реализовать стратегическую цель - сократить долю государства в течение следующих пяти лет в этом банке.

Напомним, "ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года.

Как сообщало РБК-Украина, в июне 2018 года Министерство финансов Украины одобрило стратегию развития ПриватБанка до 2022 года. Согласно с утвержденными показателями, в 2022 году банк планирует получить 8,4 млрд гривен чистой прибыли и будет готов к приватизации.