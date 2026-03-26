ua en ru
Чт, 26 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Оружие для Украины от США перенаправят на Ближний Восток? Рютте высказался о слухах

16:04 26.03.2026 Чт
2 мин
Генсек НАТО поставил точку в слухах о помощи Украине в рамках PURL
aimg Иван Носальский
Оружие для Украины от США перенаправят на Ближний Восток? Рютте высказался о слухах Фото: Марк Рютте, генсек НАТО (Getty Images)

Украина продолжает получат американское оружие, которое европейские партнеры покупают в рамках программы PURL.

Как передает РБК-Украина, об этом генсек НАТО Марк Рютте заявил на презентации своего отчета за 2025 год.

Читайте также: Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО

Генсека попросили прокомментировать слухи в СМИ о том, что США якобы могут отправить предназначенное для Украины оружие на Ближний Восток.

"Это жизненно важное оборудование поставляется через PURL, то есть это критически важное для Украины оборудование из США, включая ракеты-перехватчики, продолжает поступать в Украину", - ответил Рютте.

Он добавил, что с момента запуска программы PURL прошлым летом, в рамках нее Украина получает около 75 процентов всех ракет для своих батарей Patriot и 90 процентов перехватчиков, используемых в других системах противовоздушной обороны.

"Так что это важная программа, которая, повторюсь, продолжает действовать", - резюмировал он.

Слухи об оружии для Украины

Напомним, ранее The Washington Post со ссылкой на неназванные источники написало о том, что в Пентагоне рассматривают возможность перенаправить оружие, которое предназначено для Украины, на Ближний Восток.

В частности, речь о ракетах-перехватчиках для систем ПВО, которые были куплены в рамках программы PURL.

К слову, ранее западные СМИ писали о проблемах с ракетами-перехватчиками к Patriot у стран Ближнего Востока.

Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, страны Персидского залива использовали 800 таких ракет только за 3 дня.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
