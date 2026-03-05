Зеленський запропонував країнам Близького Сходу "тихий обмін": про що йдеться

Україна могла б "тихо" отримати від країн Близького Сходу ракети для Patriot і натомість почати поставки своїх дронів-перехоплювачів.

Як передає РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу .

"Ми б хотіли "тихенько" отримати від країн (Близького Сходу - ред.) ракети PAC-3 і передати їм дрони для перехоплення", - зазначив він.

Зеленський уточнив, що за три дні країни Близького Сходу випустили 800 ракет PAC-3. В України стільки не було за весь час війни з Росією.

Чим важливі ракети PAC-3

Ракети PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3) для систем Patriot - це високоефективні перехоплювачі останнього покоління, розроблені спеціально для знищення тактичних балістичних ракет та інших цілей.

PAC-3 використовує технологію hit-to-kill (пряме влучання), яка забезпечує знищення цілі шляхом передачі колосальної кінетичної енергії під час зіткнення, а не за допомогою вибухової бойової частини.

Це дає змогу гарантовано нейтралізувати боєзаряди балістичних ракет і мінімізувати ризик випадкових пошкоджень від уламків на землі.