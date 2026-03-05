ua en ru
Зеленський запропонував країнам Близького Сходу "тихий обмін": про що йдеться

16:17 05.03.2026 Чт
2 хв
Пропозиція президента стосується вкрай важливої для України зброї
aimg Іван Носальський
Зеленський запропонував країнам Близького Сходу "тихий обмін": про що йдеться Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)

Україна могла б "тихо" отримати від країн Близького Сходу ракети для Patriot і натомість почати поставки своїх дронів-перехоплювачів.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу.

Читайте також: "Це викликає занепокоєння": в ЄС визнали загрозу постачання ракет Patriot Україні

"Ми б хотіли "тихенько" отримати від країн (Близького Сходу - ред.) ракети PAC-3 і передати їм дрони для перехоплення", - зазначив він.

Зеленський уточнив, що за три дні країни Близького Сходу випустили 800 ракет PAC-3. В України стільки не було за весь час війни з Росією.

Чим важливі ракети PAC-3

Ракети PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3) для систем Patriot - це високоефективні перехоплювачі останнього покоління, розроблені спеціально для знищення тактичних балістичних ракет та інших цілей.

PAC-3 використовує технологію hit-to-kill (пряме влучання), яка забезпечує знищення цілі шляхом передачі колосальної кінетичної енергії під час зіткнення, а не за допомогою вибухової бойової частини.

Це дає змогу гарантовано нейтралізувати боєзаряди балістичних ракет і мінімізувати ризик випадкових пошкоджень від уламків на землі.

Під час зимових масованих ракетних ударів РФ по Україні були випадки, коли українські Patriot залишалися порожніми.

Зараз проблема з ракетами для Patriot стала знову актуальною через операцію США та Ізраїлю проти Ірану - на Близькому Сході таку ППО активно використовують для перехоплення іранської балістики.

Володимир Зеленський ППО Близький Схід Допомога Україні Військова допомога Війна в Україні Дрони
