За тиждень винищувачі НАТО перехопили 10 літаків РФ над Балтійським регіоном

Нагадаємо, Росія неодноразово порушувала своїми військовими літаками повітряний простір країн НАТО. Це стосувалося також і нових членів Альянсу - Швеції та Фінляндії.



При цьому у декларації Вашингтонського саміту НАТО, який проходив у минулому місяці, зазначається, що агресивні гібридні дії Росії можуть змусити Альянс застосувати статтю 5. Вона говорить про те, що напад на одного із членів НАТО розглядатиметься як напад на всіх членів НАТО, а також передбачає план дій у відповідь.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна та країни НАТО працюють над реалізацією системи спільного захисту від ракет РФ.



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