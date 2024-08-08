Україна працює над реалізацією спільного захисту від ракет РФ з країнами НАТО, - Зеленський

Україна працює над тим, щоб країни-сусіди, які є членами НАТО, допомагали їй збивати російські ракети та дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

За словами глави держави, сьогодні, 8 серпня, він провів нараду з міжнародниками з Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони, військовими, Головним управлінням розвідки та чиновниками Офісу президента. Головною темою обговорень стала взаємодія з країнами НАТО, у тому числі з сусідами в регіоні, які є частиною Альянсу.

Він зазначив, що разом з країнами-сусідами з НАТО можна додати більше безпеки та стабільності для регіону та усієї Європи. Тому потрібні практичні кроки.

"Сьогодні обговорили наші спільні можливості захисту від ударів російських ракет та дронів - ми працюємо над реалізацією", - додав Зеленський.

