Агресивні гібридні дії Росії можуть змусити Альянс застосувати статтю 5, - декларація НАТО
Агресивні гібридні дії Росії проти членів Альянсу можуть досягти рівня збройного нападу та змусити Північноатлантичну раду застосувати статтю 5 Вашингтонського договору.
Про це йдеться у декларації Вашингтонського саміту НАТО, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НАТО.
У документі йдеться, що Росія посилила свої агресивні гібридні дії проти членів Альянсу, в тому числі через посередників.
До таких дій належать саботаж, акти насильства, провокації на кордонах Альянсу, інструменталізація нелегальної міграції, зловмисна кібердіяльність, електронне втручання, кампанії з дезінформації, зловмисний політичний вплив, а також економічний примус.
Ці дії становлять загрозу безпеці Альянсу, наголосили члени НАТО.
"Ми повторюємо, що гібридні операції проти членів Альянсу можуть досягти рівня збройного нападу та можуть змусити Північноатлантичну раду застосувати статтю 5 Вашингтонського договору", - йдеться у декларації.
Стаття 5 говорить про те, що напад на одного з членів НАТО розглядатиметься як напад на всіх членів НАТО.
Нагадаємо, у травні члени НАТО висловили занепокоєння нещодавніми зловмисними діями Росії на території країн Альянсу й пообіцяли відповісти "індивідуально та колективно"
10 липня високопосадовець НАТО, відповідаючи на запитання, якою може бути реакція НАТО на гібридні операції РФ, сказав, що будь-яка з країн НАТО може попросити захисту у Альянсу від гібридних операцій та кібератак Росії. Цей момент регулюється відповідною статтею Північноатлантичного договору.
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