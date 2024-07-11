ua en ru
Чт, 11 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Агресивні гібридні дії Росії можуть змусити Альянс застосувати статтю 5, - декларація НАТО

Четвер 11 липня 2024 01:30
UA EN RU
Агресивні гібридні дії Росії можуть змусити Альянс застосувати статтю 5, - декларація НАТО Фото: засідання Вашингтонського саміту НАТО (nato.int)
Автор: Вадим Ребрина

Агресивні гібридні дії Росії проти членів Альянсу можуть досягти рівня збройного нападу та змусити Північноатлантичну раду застосувати статтю 5 Вашингтонського договору.

Про це йдеться у декларації Вашингтонського саміту НАТО, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НАТО.

У документі йдеться, що Росія посилила свої агресивні гібридні дії проти членів Альянсу, в тому числі через посередників.

До таких дій належать саботаж, акти насильства, провокації на кордонах Альянсу, інструменталізація нелегальної міграції, зловмисна кібердіяльність, електронне втручання, кампанії з дезінформації, зловмисний політичний вплив, а також економічний примус.

Ці дії становлять загрозу безпеці Альянсу, наголосили члени НАТО.

"Ми повторюємо, що гібридні операції проти членів Альянсу можуть досягти рівня збройного нападу та можуть змусити Північноатлантичну раду застосувати статтю 5 Вашингтонського договору", - йдеться у декларації.

Стаття 5 говорить про те, що напад на одного з членів НАТО розглядатиметься як напад на всіх членів НАТО.

Нагадаємо, у травні члени НАТО висловили занепокоєння нещодавніми зловмисними діями Росії на території країн Альянсу й пообіцяли відповісти "індивідуально та колективно"

10 липня високопосадовець НАТО, відповідаючи на запитання, якою може бути реакція НАТО на гібридні операції РФ, сказав, що будь-яка з країн НАТО може попросити захисту у Альянсу від гібридних операцій та кібератак Росії. Цей момент регулюється відповідною статтею Північноатлантичного договору.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram..

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Російська Федерація
NEWS
НАТО заявило про "незворотній шлях" України до членства і назвало умову запрошення
НАТО заявило про "незворотній шлях" України до членства і назвало умову запрошення
DAILY
В тіні Трампа. Що обговорюватимуть на саміті НАТО у Вашингтоні і чого чекати Україні
Роман Кот, Мілан Лєліч В тіні Трампа. Що обговорюватимуть на саміті НАТО у Вашингтоні і чого чекати Україні