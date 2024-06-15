ua en ru
Сб, 15 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Російський літак порушив повітряний простір Швеції

Швеція, Субота 15 червня 2024 12:45
UA EN RU
Російський літак порушив повітряний простір Швеції Фото: російський літак порушив повітряний простір Швеції (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російський літак Су-24 порушив повітряний простір Швеції у п'ятницю, 14 червня. Його перехопили шведські винищувачі Gripen.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на збройні сили Швеції у Twitter (X).

"Російський винищувач порушив повітряний простір Швеції - перехоплений JAS 39 Gripen", - йдеться у повідомленні.

Речник збройних сил Швеції місцевим ЗМІ розповів, що шведські військові намагалися зв'язатися з російським літаком, але не отримали від нього відповіді.

Додамо, що Швеція є членом НАТО. У березі 2024 року країна приєдналася до Альянсу та офіційно стала 32 членом.

За Статутом НАТО, члени військового альянсу погоджуються, що якщо один з них зазнає нападу, інші країни повинні допомогти їй захиститися.

Варто зазначити, що це не перший побідний інцидент. Днями Міністерство оборони Фінляндії повідомило про порушення повітряного простору російськими військовими літаками.

Це сталося у східній частині Фінської затоки. Російський літак залетів у повітряний простір Фінляндії на дві хвилини та пролетів углиб країни на близько 2,5 кілометри.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Швеція
NEWS
Саміт миру по Україні стартує сьогодні. Що відомо про конференцію у Швейцарії
Саміт миру по Україні стартує сьогодні. Що відомо про конференцію у Швейцарії
DAILY
Навчання за графіком чи тотальний відпочинок: психолог про те, яким має бути дозвілля дітей влітку
Василина Копиткоредактор стрічки новин Styler Навчання за графіком чи тотальний відпочинок: психолог про те, яким має бути дозвілля дітей влітку