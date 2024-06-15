Російський літак порушив повітряний простір Швеції

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на збройні сили Швеції у Twitter (X).

"Російський винищувач порушив повітряний простір Швеції - перехоплений JAS 39 Gripen", - йдеться у повідомленні.

Речник збройних сил Швеції місцевим ЗМІ розповів, що шведські військові намагалися зв'язатися з російським літаком, але не отримали від нього відповіді.

Додамо, що Швеція є членом НАТО. У березі 2024 року країна приєдналася до Альянсу та офіційно стала 32 членом.

За Статутом НАТО, члени військового альянсу погоджуються, що якщо один з них зазнає нападу, інші країни повинні допомогти їй захиститися.

