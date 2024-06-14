ua en ru
Пт, 14 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чотири бойові літаки РФ порушили повітряний простір Фінляндії за день

П'ятниця 14 червня 2024 16:06
UA EN RU
Чотири бойові літаки РФ порушили повітряний простір Фінляндії за день Ілюстративне фото: винищувачі РФ порушували повітряний простір Фінляндії (Міноборони РФ)
Автор: Іван Носальський

Російські бомбардувальники та винищувачі у понеділок, 10 червня, порушували повітряний простір Фінляндії.

Про це йдеться в заяві Прикордонної служби Фінляндії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Спочатку Фінляндія мала інформацію про те, що 10 червня один бойовий літак Росії порушив повітряний простір країни.

"У міру просування розслідування стало очевидним, що крім одного російського літака, про який повідомлялося раніше, є підстави підозрювати ще три літаки в порушенні територіального простору", - уточнили прикордонники.

За інформацією Прикордонної служби, повітряний простір порушували два бомбардувальники і два винищувачі. Вони залітали углиб Фінляндії на 2,5 кілометри.

"Звичайно, якщо відбуваються подібні порушення повітряного простору, і якщо вони навмисні та серйозні, ми реагуємо на них, але розслідування продовжується, і ним займається прикордонна служба", - розповів у коментарі Reuters командувач Збройних сил Фінляндії генерал Янне Яаккола.

Фінляндія закрила кордон із Росією

Нагадаємо, ще в 2023 році влада Фінляндії прийняла рішення закрити всі пункти пропуску на кордоні з Росією на тлі напливу нелегальних мігрантів.

Таке рішення вже продовжували кілька разів і воно діє досі.

Напруга у відносинах між РФ та Фінляндією зросла з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну. Через агресію Москви Фінляндія стала членом НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Фінляндія Росавіація
NEWS
Від фронту до тилу. Як Україна дістає літаки РФ та що треба для перемоги у повітрі
Від фронту до тилу. Як Україна дістає літаки РФ та що треба для перемоги у повітрі
DAILY
Навчання за графіком чи тотальний відпочинок: психолог про те, яким має бути дозвілля дітей влітку
Василина Копиткоредактор стрічки новин Styler Навчання за графіком чи тотальний відпочинок: психолог про те, яким має бути дозвілля дітей влітку