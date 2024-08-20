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За неделю истребители НАТО перехватили 10 самолетов РФ над Балтийским регионом

Фото: флаг НАТО (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

За прошедшую неделю истребители НАТО трижды взлетали для перехвата российских самолетов над территорией Балтийского региона. В общей сложности удалось перехватить 10 боевых самолетов, принадлежащих РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Литвы.

 

Напомним, Россия своими военными самолетами неоднократно нарушала воздушное пространство стран НАТО. Это касалось также новых членов Североатлантического союза - Швеции и Финляндии.

При этом в декларации Вашингтонского саммита НАТО, который проходил в прошлом месяце, отмечается, что агрессивные гибридные действия России могут вынудить Североатлантический союз применить статью 5. Она говорит о том, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО, а также предусматривает ответный план действий.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина и страны НАТО работают над реализацией системы совместной защиты от ракет РФ.

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