За неделю истребители НАТО перехватили 10 самолетов РФ над Балтийским регионом

Напомним, Россия своими военными самолетами неоднократно нарушала воздушное пространство стран НАТО. Это касалось также новых членов Североатлантического союза - Швеции и Финляндии.



При этом в декларации Вашингтонского саммита НАТО, который проходил в прошлом месяце, отмечается, что агрессивные гибридные действия России могут вынудить Североатлантический союз применить статью 5. Она говорит о том, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО, а также предусматривает ответный план действий.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина и страны НАТО работают над реализацией системы совместной защиты от ракет РФ.



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