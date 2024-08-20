За тиждень винищувачі НАТО перехопили 10 літаків РФ над Балтійським регіоном

За минулий тиждень винищувачі НАТО тричі злітали для перехоплення російських літаків над територією Балтійського регіону. Загалом вдалося перехопити 10 бойових літаків, які належать РФ.

Винищувачі НАТО вилетіли на ідентифікацію російського літака Іл-20 13 серпня.

Він здійснював політ у міжнародному повітряному просторі з Калінінградської області Російської Федерації, а потім летів у зворотній бік без плану польоту, без увімкненого радіолокаційного ретранслятора. Також він не підтримував радіозв’язку з регіональним центром управління польотами.

Вже 14 серпня винищувачам прийшлося знову вилетіли для ідентифікації двох російських літаків ТУ-22М3, двох СУ-30, двох СУ-35 і двох СУ-27.

Літаки ТУ-22М3, СУ-30 і СУ-35 летіли у міжнародному повітряному просторі з материкової території РФ та у зворотний бік. Два літаки СУ-27 кружляли у повітряному просторі неподалік Калінінградської області. Ні плану польотів, ні увімкнених радіолокаційних ретрансляторів та підтримки радіозв’язку у них не було.