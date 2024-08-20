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За неделю истребители НАТО перехватили 10 самолетов РФ над Балтийским регионом

Вторник 20 августа 2024 14:13
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За неделю истребители НАТО перехватили 10 самолетов РФ над Балтийским регионом Фото: флаг НАТО (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

За прошедшую неделю истребители НАТО трижды взлетали для перехвата российских самолетов над территорией Балтийского региона. В общей сложности удалось перехватить 10 боевых самолетов, принадлежащих РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Литвы.

Истребители НАТО вылетели на идентификацию российского самолета Ил-20 13 августа.

Он совершал полет в международном воздушном пространстве из Калининградской области Российской Федерации, а затем улетал в обратную сторону без плана полета, без включенного радиолокационного ретранслятора. Также он не поддерживал радиосвязь с региональным центром управления полетами.

Уже 14 августа истребителям пришлось снова вылетели для идентификации двух российских самолетов ТУ-22М3, двух СУ-30, двух СУ-35 и двух СУ-27.

Самолеты ТУ-22М3, СУ-30 и СУ-35 летели в международном воздушном пространстве с материковой территории РФ и в обратную сторону. Два самолета СУ-27 кружили в воздушном пространстве недалеко от Калининградской области. Ни плана полетов, ни включенных радиолокационных ретрансляторов и поддержки радиосвязи у них не было.

Третий раз, 16 августа, истребители НАТО поднялись в воздух для идентификации российского самолета Ил-20, летевшего из Калининградской области в материковую часть России. Он не выходил на радиосвязь, у него снова не было плана полетов и включенного ретранслятора.

Напомним, Россия своими военными самолетами неоднократно нарушала воздушное пространство стран НАТО. Это касалось также новых членов Североатлантического союза - Швеции и Финляндии.

При этом в декларации Вашингтонского саммита НАТО, который проходил в прошлом месяце, отмечается, что агрессивные гибридные действия России могут вынудить Североатлантический союз применить статью 5. Она говорит о том, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО, а также предусматривает ответный план действий.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина и страны НАТО работают над реализацией системы совместной защиты от ракет РФ.

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