За неделю истребители НАТО перехватили 10 самолетов РФ над Балтийским регионом

За прошедшую неделю истребители НАТО трижды взлетали для перехвата российских самолетов над территорией Балтийского региона. В общей сложности удалось перехватить 10 боевых самолетов, принадлежащих РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Литвы .

Истребители НАТО вылетели на идентификацию российского самолета Ил-20 13 августа.

Он совершал полет в международном воздушном пространстве из Калининградской области Российской Федерации, а затем улетал в обратную сторону без плана полета, без включенного радиолокационного ретранслятора. Также он не поддерживал радиосвязь с региональным центром управления полетами.

Уже 14 августа истребителям пришлось снова вылетели для идентификации двух российских самолетов ТУ-22М3, двух СУ-30, двух СУ-35 и двух СУ-27.

Самолеты ТУ-22М3, СУ-30 и СУ-35 летели в международном воздушном пространстве с материковой территории РФ и в обратную сторону. Два самолета СУ-27 кружили в воздушном пространстве недалеко от Калининградской области. Ни плана полетов, ни включенных радиолокационных ретрансляторов и поддержки радиосвязи у них не было.