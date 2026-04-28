ua en ru
Вт, 28 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Зброя у цивільних могла б запобігти трагедіям на кшталт Бучі, - експерт

20:52 28.04.2026 Вт
2 хв
Які плюси для України є у дозволі на продаж зброї цивільним?
aimg Валерій Ульяненко
Зброя у цивільних могла б запобігти трагедіям на кшталт Бучі, - експерт Фото: експерт назвав плюси продажу зброї цивільним (Getty Images)

Наявність зброї у цивільних громадян дозволила б їм не "гинути із зав'язаними за спиною руками", як в Бучі.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

Читайте також: Клименко розповів, коли почнуть обговорювати закон про цивільну зброю

Він зазначив, що є супротивники того, щоб дозволити цивільним мати зброю. Водночас він не розуміє, коли ще це має статися, якщо в Україні повномасштабна війна.

Експерт відповів на слова критиків про те, що зброя буцімто нічого б не вирішила, коли росіяни вторглися в Київську область.

"Я кажу, в такому випадку, секундочку, так, дійсно, стрілецька зброя, пістолет, він б, можливо, не вирішив у протистоянні з росіянами, які там з автоматами, але наші громадяни точно не гинули б, як в Бучі, із зав'язаними за спиною руками", - переконаний Ступак.

При цьому він нагадав, що на початку повномасштабної війни вогнепальну зброю роздавали з вантажівок, і додав, що всі ці події чомусь намагаються забути.

Експерт зауважив що продаж зброї в магазині має на увазі ще й її обслуговування, тири, навчальні заклади, а також стрільбища, де люди можуть підвищувати свої навички.

"Це якісь примочки, примбомбасини, пістолети, бо кастомізація у американців виведена в ранг такий просто неймовірний. Це набої, це величезний масив економіки, який треба розвивати, бо в забороні він не розвивається, не працює", - наголосив він.

Нагадаємо, 19 квітня глава МВС Ігор Клименко висловився за розгляд можливості надання громадянам права на збройний самозахист, зокрема з використанням короткоствольної вогнепальної зброї.

Натомість керівник Офісу президента Кирило Буданов застерігає: легалізація може мати небезпечні наслідки. На його переконання, вільний доступ до зброї не гарантує захисту, а лише провокує зростання кількості трагічних інцидентів.

Раніше голова Нацполіції також наголошував на масштабах проблеми, оцінивши кількість незареєстрованої зброї в обігу у мільйони одиниць, що залишається критичним викликом для безпеки країни.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
РФ планує розширення мобілізації та нові наступи, - Зеленський
РФ планує розширення мобілізації та нові наступи, - Зеленський
