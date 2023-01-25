Зброя перемоги. Що відомо про танки Abrams та чи отримає їх Україна

США готують анонс

Напередодні закордонні ЗМІ повідомили, що президент США Джо Байден ухвалив рішення щодо постачання Abrams для Збройних сил України. І офіційне оголошення буде зроблено вже сьогодні, 25 січня.

Примітно, що ще минулого тижня в Пентагоні говорили про безглуздість поставок Abrams нібито через складність обслуговування. За словами прес-секретаря Сабрини Сінгх, вона полягає в тому, що американські танки вимагають особливого палива і мають обмежений запас ходу. Але днями бригадний генерал Пет Райдер був уже не настільки категоричним у цьому питанні і заявив про те, що дискусії щодо потреб України тривають.

Процес прискорився після того, як уряд Німеччини оголосив про передачу 14 танків Leopard 2 для України та про те, що дозволить поставки з третіх країн. Зокрема канцлер Олаф Шольц неодноразово заявляв про необхідність діяти в тісній координації зі США. Ймовірно, щоб розблокувати танкове питання, американській стороні довелося пообіцяти "Абрамси".

Україна особливо зацікавлена у танках, оскільки найближчими місяцями очікується пожвавлення на фронтах. Президент Володимир Зеленський у зверненні до американського бізнесу наголосив, що Україна зможе перемогти у війні та вигнати російських окупантів лише за допомогою США.

"Частиною нашого українського шляху вже стали такі бренди, як Starlink або Westinghouse. Ваші блискучі оборонні системи, такі як HIMARS або Bradley, вже об'єднують нашу історію свободи з вашими підприємствами. Чекаємо на Patriot. Придивляємося до Abrams", - натякнув він на танки.

Згідно з останньою інформацією, Джо Байден виступить зі зверненням о 19:00 за київським часом.

Скільки танків може отримати Україна

Щодо кількості Abrams для Збройних сил України, то офіційних даних поки немає, а авторитетні західні ЗМІ називають різні цифри.

Як пише Sky News з посиланням на джерела в Пентагоні, Байден готовий надати 10 танків, щоб посилити тиск на Німеччину для початку постачання Leopard 2. Але очевидно, що це формулювання вже неактуальне.

Фото: Україна може отримати кілька десятків танків Abrams (GettyImages)

У той же час The Wall Street Journal говорить про деяку "значну кількість".

"Анонс стане частиною ширшої дипломатичної домовленості з Німеччиною, згідно з якою Берлін погодиться надіслати меншу кількість власних танків Leopard 2, а також схвалить постачання більшої кількості танків німецького виробництва Польщею та іншими країнами", - пише видання.

Більш конкретні цифри називає Politico. За даними цього видання, адміністрація Байдена розглядає можливість відправлення від 30 до 50 "Абрамсів". До цифри 30 одиниць схиляються в CNN. Близькі до переговорів чиновники зазначили, що Білий дім фіналізує ідею з трьома десятками танків.

Далі за всіх зайшов Bloomberg з інформацією про "танковий пакет" з 31 одиниці на суму 400 млн доларів.

Передбачається, що з 30 американських танків буде сформовано батальйон, ще два батальйони з'являться завдяки 80 Leopard 2 від Німеччини, Фінляндії, Нідерландів, Іспанії, Польщі та Норвегії. У якому формуванні діятимуть 15 британських Challenger 2, наразі невідомо.

Коли Abrams можуть з'явитися в Україні

За даними Reuters, процес може тривати кілька місяців. Ймовірно, танки закуплять через фонд Ініціатива сприяння безпеці України (USAI), а не буде поставлено із запасів армії США. Один з чиновників розповів, що через USAI можна було закупити Abrams у союзників, відремонтувати та передати ЗСУ.

Крім того, на Заході наголошують, що їх складно обслуговувати в порівнянні з тими ж Leopard 2 і працюють вони на реактивному паливі, а не більш доступному дизелі. Військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко наголошує на ще одній проблемі - логістика.

"Везти їх до нас - це велика логістична проблема. Але з іншого боку, деяка кількість Abrams вже є на території Європи у підрозділах США. Тому вони могли б провести ротацію, щоб ці танки опинилися в Україні, а на заміщення надіслати нову партію", - зазначив він у коментарі РБК-Україна.

Безперечним плюсом Abrams є те, що вони брали участь у багатьох конфліктах, у тому числі в Перській затоці та Іраку. І вони мають бойовий досвід, згідно з яким проводилася модернізація.

Детальніше читайте у матеріалі "Танковий квартет для сучасної війни. Які бойові машини потрібні Україні".

Що відомо про танки Abrams

Це основний бойовий танк армії США, лише на складських запасах у цій країні знаходяться близько 3400 одиниць. Прийнятий на озброєння у 1980 році і з того часу брав участь у всіх американських військових операціях.

Серед країн-операторів також Австралія, Єгипет, Ірак, Кувейт, Марокко, Саудівська Аравія, Тайвань та Польща (торік уклали контракт на 250 одиниць).

Найпоширеніша модель M1A1 Abrams, яка має кілька версій. Залежно від модифікації має такі характеристики:

Маса - від 55,7 до 63 тонн

Максимальна швидкість - від 67 до 72 км/год

Екіпаж - 4 особи

Товщина броні лобової частини - від 600 до 650 мм.

Стійкість броні корпусу в еквіваленті - від 370 до 450 мм.

Стійкість броні лобової частини в еквіваленті - від 450 до 580 мм.

Танки Abrams версій M1A1 та M1A2 використовують гармату калібром 120-мм. Будь-яка модифікація оснащена кулеметами: 1х12,7 мм та 2х7,62 мм.

Бойова ефективність

Головним боєприпасом гармати 120-мм від Rheinmetall є бронебійний оперний снаряд APFSDS-T M829 в різних версіях. Відомо, що його перша версія M829A1 успішно пробивала броню іракських танків радянського виробництва, сучасна розрахована на те, щоб прошити броню товщиною 800 мм.

Вперше M1A1 Abrams був задіяний у бойових умовах під час війни у Перській затоці. Тоді він показав себе з найкращого боку за рахунок своєї далекобійності. Примітно, що за час тієї війни було знищено малу кількість "Абрамсів" і зафіксовано загибель лише одного танкіста.

У миротворчій операції у Боснії та війні в Іраку застосовувалася модифікація M1A2 Abrams. За час протистоянь у близькосхідній країні було пошкоджено багато одиниць, але жоден танкіст не загинув від влучання в танк. Це свідчить про високий рівень броні.

Порівняння з російським флагманом

"Абрамси" набагато важчі за російські танки Т-90 - 63 тонни проти 46,5; швидші - 67 км/год проти 60; але мають гармату меншого калібру - 120-мм проти 125. При цьому газотурбінний двигун американської бойової машини значно переважає в плані терміну служби - 1800 проти 900 годин.

Що стосується броні, то захищена частина M1A2 Abrams здатна витримати снаряд до 1620 мм, тоді як у Т-90 цей показник становить 1150 мм.

Також американський танк переважає у частині управління вогнем, оскільки тут командир може переглядати місцевість вдень та вночі на 360 градусів. А система управління вогнем заздалегідь розраховує кут і рівень установки гармати, тоді як Т-90 немає таких систем.

Крім того, в ході війни в Україні зафіксовано кілька випадків знищення танків Т-90 зі звичайного ПТРК, тому про правдивість заявлених характеристик ще можна посперечатися.