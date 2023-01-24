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Байден може оголосити про передачу Україні танків Abrams вже в середу, - ЗМІ

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Вашингтон, Вівторок 24 січня 2023 23:52
Байден може оголосити про передачу Україні танків Abrams вже в середу, - ЗМІ Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден оголосить цього тижня про постачання Україні танків Abrams.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив чиновник американської адміністрації телеканалу "Аль-Джазіра".

За його словами, глава Білого дому оголосить про постачання танків уже в середу.

Зазначимо, ще минулого тижня заступник прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх заявляла, що передача Abrams Україні поки що не має сенсу, оскільки таку техніку дуже складно обслуговувати.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що США готові передати Україні 10 танків Abrams для того, щоб посилити тиск на Німеччину, оскільки вона все ще відмовлялася постачати Leopard Україні.

Але пізніше видання Spiegel написало, що канцлер ФРН Олаф Шольц все ж таки схвалив надання німецьких танків Україні.

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