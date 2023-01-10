Танковий квартет для сучасної війни. Які бойові машини потрібні Україні

Минулого тижня США, Франція та Німеччина оголосили про передачу Україні броньованої техніки. Поки йдеться про бойові машини піхоти та БТР, але багато хто розцінив це як готовність перейти до поставок танків.

Про те, які західні танки потрібні ЗСУ для контрнаступних дій, - у матеріалі РБК-Україна .

Україна розраховує на західні танки

Про те, що українська армія потребує західних танків, політики та військові говорять давно. Але, схоже, лише зараз перспектива стає реальною. У листопаді глава української делегації в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв, не вдаючись до деталей, заявив про вихід із замкнутого кола. За його словами, механізм передачі вже тоді було погоджено як мінімум з США та Німеччиною. З американського боку цим питанням зайнялася ціла група конгресменів обох партій.

У грудні міністр оборони Олексій Резніков запевнив, що західні танки з'являться на полях російсько-української війни. Але конкретика залежить не лише від політичних переговорів, а й від технологічних та логістичних нюансів. А також підкреслив, що передача кількох одиниць - це "ні про що", оскільки армія потребує як мінімум сотні.

У середині місяця видання Sky News з посиланням на представника Білого дому писало про пошук способів, як забезпечити українським військам вирішальну перевагу у протистоянні з Росією. Такою вирішальною перевагою цілком могли б стати танки. Зокрема, так вважає міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist наголосив, що всі розрахунки давно є.

"Я знаю, що можу перемогти ворога. Але мені потрібні ресурси. Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць. Тоді, гадаю, цілком реально вийти на рубежі 23 лютого", - наголосив він.

Розмови про танки активізувалися минулого тижня після того, як Франція оголосила про поставки бронеавтомобілів AMX-10RC, США - про легендарні БМП Bradley, а Німеччина - про бойові машини Marder. І це логічно на тлі заяв про підготовку до великого контрнаступу навесні 2023 року.

За словами начальника військової розвідки Кирила Буданова, у березні очікуються запеклі бої.

"Це звільнення територій і завдання остаточних поразок Російській Федерації. Це буде відбуватися по всій Україні, від Криму до Донбасу. Наша мета, і ми її досягнемо - це повернення до кордонів 1991 року, в яких Україна визнана всіма суб'єктами міжнародного права", - заявив він.

Військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у коментарі РБК-Україна зазначив, що поставки західних танків допоможуть наростити наступальний потенціал. Без цього на деяких напрямках неможливо реалізувати контраступальні дії.

Незважаючи на втрати у бронетехніці, ЗСУ мають і трофеї, але якщо говорити саме про танковий потенціал, то він потребує відновлення. Оскільки звільнення територій вимагатиме високої інтенсивності бойових дій.

"Щоб розпочинати будь-який контрнаступ, у складі якого може бути 5,10, 15 або 20 батальйонно-тактичних груп, потрібна відповідна штатна комплектація технікою. Тому що якщо її не буде, то наші підрозділи не будуть повноцінно боєздатними. І це може зірвати весь план контрнаступу", - зазначив він.

Поки що ж західні лідери в контексті танків використовують загальні фрази. Наприклад, у США розглядають різні варіанти, а у Німеччині обіцяють діяти лише у складі широкої коаліції. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на питання, чи може Україна отримати американські чи німецькі танки, днями відповів: "Не виключаю. Але й обіцяти нічого не буду".

Нижче розглянемо основні бойові танки західних партнерів, про які часто говорять в медіа.

Німецькі Leopard 2

Це основний бойовий танк Бундесверу, який розійшовся великим тиражем серед інших членів НАТО. За різними даними, на сьогодні на озброєнні низки країн стоїть близько 2500 одиниць Leopard 2.

Німецький "Леопард" вважається однією з найкращих бойових машин світу, а також однією з найдорожчих - від 6,7 млн доларів і вище. Але при цьому коштує своїх грошей - він має високу надійність та відмінну вогневу міць. А за показниками виживання екіпажу вигідно відрізняється від радянських танків, особливо від "літаючої башти" Т-72.

Фото: західні союзники не відкидають передачу танків Leopard 2 Україні (GettyImages)

Основні характеристики:

Бойова маса - від 50,5 до 63 тонн

Екіпаж - 4 особи

Броня - комбінована протиснарядна, навісна

Гармата - 120-мм Rheinmetall Rh-120

Боєкомплект - 42 снаряди

Приціли - лазерний EMES-15 з тепловізорним каналом, перископічний PERI-R17, допоміжний FERO-Z18

Кулемети - два 7,62-мм MG3

Швидкість по шосе - до 72 км/год

Запас ходу по шосе - до 550 км

Здатен долати рів глибиною 3 метри

Здатен долати брід глибиною 4 метри

У самій Німеччині щодо поставок ще тривають дебати. На вихідних міністр економіки Роберт Хабек допустив передачу Leopard 2 для ЗСУ. Стримуючий чинник для німецької сторони - бажання діяти у складі коаліції. Активніше виступають у Бундестазі, проте й тут наголошують, що необхідно діяти в координації з союзниками. Напередодні спікер уряду Штефан Хебешрайт наголосив, що наразі конкретики щодо танків немає.

Хоча деякі країни вже заявили про готовність передати "Леопарди" Україні. Зокрема, голова комітету з оборони Фінляндії Антті Хаккянен зазначив, що його країна може зробити "невеликий внесок". Також оптимістичні заяви звучать від Польщі, яка має на озброєнні 240 танків Leopard 2.

За словами польського прем'єра Матеуша Моравецького, зараз тривають переговори щодо формування міжнародної коаліції. А радник президента Якуб Кумох зазначає, що Варшава може передати "символічну кількість" танків.

"Йдеться про символічну підтримку, кілька, кілька десятків одиниць. Говорити, що Польща віддасть кілька сотень одиниць, абсурдно", - додав він.

На думку експерта Олександра Коваленка, саме "Леопарди" виглядають найперспективнішими з точки зору поставок Збройним силам України. Оскільки їх досить багато в Європі та відносно швидко можна налагодити ремонт, обслуговування та постачання боєприпасів. І саме вони могли б вирішити питання необхідної наступальної техніки.

""Леопарди" добре показали себе за роки використання, це надійна та високотехнологічна бойова машина. Але є велике "але" - це позиція уряду Німеччини. Якщо Олаф Шольц не підтримає, ми їх ні від кого не отримаємо. Іспанія ще 2022 року хотіла передати нам танки, але Берлін все заблокував", - нагадав експерт.

Американські Abrams

Основний бойовий танк армії США, який поряд з Leopard 2 міг би надійти до України у великій кількості. У тому числі тому, що лише на складських запасах у цій країні перебувають близько 3 400 одиниць.

Імовірно, українська армія могла б отримати модель M1A1 Abrams, яка має кілька версій, серед яких:

M1A1HA та M1A1HC - з комплектами броні зі збідненого урану;

M1A1 AIM v.1 та v.2 - версія з оновленими засобами спостереження, зв'язку та тепловізійним прицілом для кулемета;

M1A1 AIDATS - версія для морської піхоти США з модернізованим тепловізійним прицілом, денною камерою та покращеною бронею.

Abrams озброєний 120-мм гарматою від Rheinmetall, головним боєприпасом якої є підкаліберний оперний бронебійний снаряд APFSDS-T M829 в різних версіях. Відомо, що його перша версія M829A1 пробивала броню радянських танків ще під час операції "Буря в пустелі". Сучасна ж розрахована на те, щоб прошивати броню завтовшки 800 мм.

Фото: Пентагон розглядає можливість постачання Abrams для України, але є нюанси (GettyImages)

У листопаді стало відомо, що США знімають з консервації кілька десятків Abrams, і, як очікується, їх буде відправлено за контрактом до Польщі. Офіційно у Вашингтоні поки що не говорять про поставки українській армії, хоча в Офісі президента на це дуже розраховують.

"Повірте мені, що дуже швидко ми отримаємо і Patriot, і "Абрамси", і "Леопарди" та все інше. Це об'єктивний розвиток цієї війни. Це об'єктивно буде все на нашій території за 2 тижні, місяць, 2 місяці", - зазначав у грудні радник голови Офісу Михайло Подоляк.

За словами колишнього командувача армії США у Європі Бена Ходжеса, БМП Bradley, які вже точно отримає Україна, розроблялися для застосування у тандемі з Abrams. Але не виключено, що вони зможуть ефективно працювати і з українськими на зразок Т-64 чи Т-72.

За даними The Washington Post адміністрація Джо Байдена скептично налаштована з технічних та логістичних причин. Зокрема, "Абрамси" можуть виявитися надто важкими для українського ґрунту (маса від 55 тонн), вони витрачають багато палива, часто ламаються та потребують кваліфікованого обслуговування.

Експерт Олександр Коваленко у коментарі РБК-Україна зазначає, що логістичні проблеми частково можна вирішити, оскільки деяка кількість "Абрамсів" перебуває у складі американських військ у Європі.

"США могли б провести цікаву ротацію, щоб ці танки опинилися в Україні, а не поверталися додому. А Штати просто направили б до Європи іншу партію", - підкреслив він.

Британські Challenger 2

Основний танк сухопутних військ Великобританії, був задіяний у бойових діях у Косові та Іраку. Виробництво згорнули у 2009 році, загалом випущено понад 400 одиниць.

Challenger 2 озброєний 120-мм нарізною гарматою, стабілізованою у двох площинах. Дальність стрільби HESH-снарядом складає 8 кілометрів. Підготовлений екіпаж здатний вразити до 7 цілей за хвилину, цикл "прицілювання-ураження" займає 8 секунд. У боєкомплекті є бронебійні оперені підкаліберні та безосколкові фугасні снаряди.

Основні характеристики:

Броня - протиснарядна комбінована "Дорчестер"

Гармата - 120 мм L30E4

Боєкомплект гармати - 52 снаряди

Кулемети - 1×7,62-мм L94A1, 1×7,62-мм L37A2

Швидкість по шосе - 56 км/год, по пересіченій місцевості - 40 км/год

Запас ходу по шосе - 400 км, пересіченою місцевістю - 250 км

Здатен долати рів глибиною 2,8 м

Здатен долати брід глибиною 1,1 м

Фото: Україна може отримати кілька одиниць Challenger 2 (GettyImages)

Про можливість поставок вперше на початку січня заговорив міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі. За його словами, вони цілком могли б увійти вже до наступного пакету військової допомоги.

За даними Sky News, переговори йдуть дуже активно, і саме Британія може стати першою країною, яка передасть Україні західні танки. Причому з розрахунком на те, що її ініціативу підхоплять інші союзники по НАТО, особливо Німеччина.

За словами джерела Sky News, на даний момент Лондон може запропонувати лише близько 10 одиниць Challenger 2. На офіційному рівні в британському уряді цю інформацію поки не підтверджують.

Олександр Коваленко зазначає, що це справді один з найкращих броньованих танків у світі, але він дуже важкий і це негативно впливає на його мобільність. Тай у самій Британії їх лише близько 200.

"Вона не зможе передати сотні, але ці танки були б корисними для ознайомлення з технологіями, архітектурою та ергономікою. Щодо використання у ЗСУ, можна було б озброїти ними окремий підрозділ. Про масове використання не йдеться", - додав він.

Французькі Leclerc

Один з найсучасніших та високотехнологічних бойових танків, вироблявся з 1992 по 2007 роки. Загалом було випущено майже 800 одиниць, 406 танків перебувають на озброєнні Франції, ще 388 - у Саудівській Аравії.

І якщо основні західні танки - Abrams, Leopard 2 і Challenger 2 - мають багато загальних характеристик, таких як 120-мм гармати, чотиримісні екіпажі і композитна броня, то "Леклеркам" притаманні свої особливості:

система автоматичного заряду з темпом стрілянини 12 снарядів на хвилину дозволила скоротити екіпаж до трьох осіб;

кулемет розташовано співвісно з основною гарматою, а не поруч з люком командира;

120-мм гармата довша, ніж у Abrams, і це теоретично дозволяє пробити більш товсту броню;

броня - суміш композитних, традиційних та реактивних матеріалів, які більш ефективні проти танкових снарядів;

бічна броня перевершує броню Abrams, а нові моделі мають вибухово-реактивні бронеблоки, які завчасно підривають ракети та снаряди;

гранатомет може випускати різні боєприпаси, включаючи світлошумові гранати, артилерійські снаряди, димові завіси, що екранують, та інфрачервоні хибні цілі.

Фото: танки Leclerc є одними з найсучасніших (GettyImages)

Про те, що Україна звернулася до Франції за поставками Leclerc, стало відомо у грудні 2022 року.

"Нам будуть потрібні гаубиці та боєприпаси, включаючи реактивні снаряди, які ми використовуємо щодня… Ми просимо танки, зокрема французькі Leclerc", - заявив в інтерв'ю одному з телеканалів прем'єр Денис Шмигаль.

Згідно з заявою сухопутних військ Франції, з наявних 222 Leclerc під програму модернізації потраплять 122 одиниць. Доля сотні, що залишилася, поки невідома, і не виключено, що Париж найближчими місяцями спробує позбутися "зайвих" танків. Але з погляду логістики вони виглядають не так привабливо, як німецькі "Леопарди". Та й кількісно їх недостатньо, щоб забезпечити постійне постачання до ЗСУ.

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Важлива особливість танків західного зразка - усі вони кращі, ніж ті, які є у Росії. Навіть хвалений Т-90 "Володимир" фактично є глибокою модернізацією радянського Т-72 і не має будь-якої нової концепції чи архітектури. Та й загалом повномасштабне вторгнення в Україну показало, що Росія за багатьма позиціями відстає від Заходу, а її зброя не відповідає розрекламованим характеристикам.

Експерт Олександр Коваленко наводить простий приклад.

"Динамічний захист, який росіяни ставлять на своїх танках, у багатьох випадках порожній, вони не використовували необхідний заповнювач. Тому часто NLAW зносив російські танки на "ура", хоча, по суті, має бути малоефективним проти важкоброньованої техніки. Характеристики російської зброї сильно перебільшені, той час як західна зброя - це контроль якості та модернізація відповідно до викликів сучасної війни", - зазначає він.