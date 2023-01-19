Передача Abrams Україні зараз не має сенсу: у Пентагоні назвали причину

У США вважають, що постачання танків Abrams Україні поки що не мають сенсу через те, що таку техніку складно обслуговувати.

"Abrams - це швидше проблема обслуговування. Я маю на увазі, що це танк, який вимагає особливого палива, в той час як у Leopard і Challenger інший двигун, їм потрібний дизель, їх трохи легше обслуговувати, вони можуть маневрувати на великих ділянках території, перед тим, як їм знадобиться дозаправка", - розповіла Сінгх.

Вона також нагадала, що США вже погодилися надати Україні БМП Bradley та продовжують підштовхувати інші країни до передачі обладнання та необхідних речей українським військовим.