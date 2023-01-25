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США відправлять Україні 31 танк Abrams, - Bloomberg

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Вашингтон, Середа 25 січня 2023 16:57
США відправлять Україні 31 танк Abrams, - Bloomberg Фото: США відправлять Україні 31 танк Abrams (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки мають намір відправити в Україну 31 танк Abrams у рамках військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на репортера Bloomberg у Білому домі Дженніфер Якобс у Twitter.

"Адміністрація президента США Джо Байдена відправить Україні 31 танк M1 Abrams у рамках угоди на 400 мільйонів доларів", - пише вона з посиланням на джерела.

Варто зауважити, що ще тиждень тому у Пентагоні заявляли про те, що передача Україні Abrams не має сенсу, оскільки таку техніку важко обслуговувати.

Нагадаємо, раніше у Politico повідомляло про те, що у президента США розглядають передачу Україні від 30 до 50 одиниць танків Abrams.

Також ми писали, що, за даними ЗМІ, Байден сьогодні, 25 січня, о 19:00 за київським часом виступить зі зверненням про військову допомогу Україні.

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