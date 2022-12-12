Зброя перемоги. Коли Словаччина передасть МіГ-29 та чи отримає Україна західні винищувачі

РБК-Україна зібрало все, що про це відомо, і наскільки реальним є отримання винищувачів західного зразка.

Словацькі МіГи на порядку денному

Буквально від початку повномасштабного російського вторгнення Словаччина зайняла тверду позицію на підтримку України. І незважаючи на відносно інших країн НАТО невеликі збройні сили, почала поставки озброєнь.

Зокрема, у квітні стало відомо про передачу батареї протиповітряної оборони С-300 для захисту українського неба. За словами прем'єр-міністра Едуарда Хегера, поставка цієї системи ППО не означає, що Братислава стала учасницею збройного конфлікту. А лише передала її на запит, згідно зі ст. 51 статуту ООН про право на самооборону.

Приблизно у той же час повідомлялося про перші контакти з приводу поставок самохідних гаубиць Zuzana, а також використання словацьких потужностей для ремонту пошкоджених українських танків. Зазначимо, наразі кілька одиниць САУ Zuzana успішно виконують бойові завдання. Але щодо винищувачів, станом на квітень питання про них не стояло.

Міністр оборони Ярослав Надь та міністр внутрішніх справ Роман Микулеца від початку підтримували продаж старих винищувачів МіГ-29. І тому було кілька причин. Серед них - на обслуговування радянських літаків та підтримку їх у бойовій готовності йшла левова частка бюджету ВПС Словаччини, а українські пілоти могли б одразу розпочати експлуатацію без необхідності додаткового навчання.

"На мій погляд, їх тут давно не мало бути", - говорив у квітні Микулеца, наголошуючи на необхідності переходу на винищувачі західних зразків таких як, на F-16.

Трохи пізніше американське видання Foreign Policy повідомило, що Вашингтон не заперечував би проти поставок словацьких винищувачів для України. Хоча декількома тижнями раніше адміністрація президента США негативно реагувала на можливість передачі польських МІГ-29. Приблизно з того часу перспектива отримання бойової авіації від союзників почала набувати реальних контурів.

Україна постійно на різних рівнях порушувала та порушує тему поставок військових літаків. Особливо після того, як західні партнери не закрили її повітряний простір. При цьому Київ наполягає на одержанні західної авіації, щоб забезпечити панування над противником у своєму небі.

Навесні міністри оборони Словаччини та Польщі домовилися про те, що партнери по НАТО патрулюватимуть словацький повітряний простір, доки вона не отримає законтрактованих американських літаків. Ця домовленість розв'язала руки Братиславі, яка отримала гарантії прискореного виконання контракту з США після списання радянських МІГ-29. Польська та чеська авіація взяли під охорону небо Словаччини 1 вересня 2022 року, за день до цього ВПС Словаччини опублікували відео останнього прольоту літаків на авіашоу Slovak International Air Fest.

"Прощавайте, наші МіГи. Весь аеропорт мовчав. Усі чекали на прибуття наших МіГ-29. І момент настав. У багатьох на очах були сльози. Багато хто плакав. Ви назавжди залишитеся в наших серцях", - йшлося у дописі до відео.

Скільки винищувачів може отримати Україна

Відомо, що Словаччина готова обговорювати можливість продажу 11 винищувачів МіГ-29 українській стороні. Наразі йдеться саме про продаж, оскільки, за словами міністра оборони Ярослава Надя, його країна не може віддати літаки безоплатно, а кожен з них коштує близько 35 млн євро.

Фото: Словаччина може продати 11 винищувачів (oryxspioenkop.com)

"Ми відкриті для обговорення передачі їх Україні, але, безумовно, це вимагатиме, я б сказав, ширшого обговорення з урахуванням фінансових аспектів та всіх інших, тому рішення ще не прийняте", - говорив він цього літа.

Під кінець літа міністр стверджував, що досі немає конкретного рішення щодо майбутнього словацьких МіГ-29, і Братислава продовжувала переговори з союзниками по НАТО.

Зазначимо, що отримання навіть 11 одиниць бойової авіації стало б суттєвою допомогою Військово-повітряним силам України. Оскільки, згідно з відкритими джерелами, до повномасштабного вторгнення Україна мала близько 100 одиниць, а скільки літаків у строю на сьогодні - невідомо.

Причому всі 11 винищувачів - це не базові МіГ-29, а модернізовані МіГ-29AS і МіГ-29UBS. Вони мають покращений прицільний комплекс, який здатний протистояти перешкодам і дає змогу вести вогонь одразу по двом цілям. Модифікація двигунів продовжила їхній ресурс до 2035 року, а апаратура зв'язку та навігації було покращено до стандартів НАТО.

Коли Україна отримає літаки

За словами міністра закордонних справ Словаччини Растислава Качера, Братислава готова передати винищувачі МіГ-29 і вже найближчим часом прийматиме українську делегацію з цього питання. Він також зазначив, що передача винищувачів детально обговорювалася з президентом України Володимиром Зеленським.

"Мій міністр оборони пояснив вашому президенту, як ми можемо це зробити. І я думаю, що найближчими тижнями до Словаччини приїде українська делегація, і ми разом з нашими американськими друзями працюватимемо над тим, щоб це стало реальністю", - зазначив Качера.

Водночас, він відмовився розкривати деталі можливої угоди, щоб не ставити її під загрозу.

"Але скажу, що сьогодні у нас був дуже, дуже хороший обмін думками з президентом Зеленським про те, як ми це робитимемо. Так що я дуже оптимістичний, думаю, це теж скоро буде зроблено, літаки з'являться в Україні", - додав словацький міністр.

Фото: поставки літаків обговорюватимуться найближчим часом (theaviationist.com)

Що з поставками західних винищувачів?

Українське керівництво наголошує, що для ведення успішних повітряних боїв проти російської авіації та крилатих ракет потрібні винищувачі західного зразка. Ще навесні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав партнерів не зациклюватися на пошуку старих літаків.

"Забудемо радянські системи, це кінець... Якщо ця війна триватиме, то незабаром буде вичерпано останні запаси радянської зброї в країнах, готових надати її нам", - говорив він у травні.

Але з того часу це питання ніяк не просунулося. Не в останню чергу тому, що росіянам так і не вдалося взяти під контроль українське небо, а їхня бойова авіація практично не заходить у повітряний простір та надає підтримку лише на окупованих територіях України.

Що стосується конкретики, то одні з найочікуваніших літаків - американські F-16. Це багатофункціональні винищувачі, які здатні стріляти як по повітряним, так і наземним цілям, використовуючи великий спектр озброєння стандартів НАТО. У жовтні міністр оборони Олексій Резніков висловив оптимізм щодо майбутніх поставок таких літаків. Але наголосив, що для них треба готувати базу - дообладнати аеропорти, навчити фахівців, які їх обслуговуватимуть, мати необхідні для заміни деталі.

Наприкінці жовтня стало відомо, що Повітряні сили відібрали десятки пілотів, які можуть хоч завтра почати освоювати F-15 та F-16.

Крім того, періодично у ЗМІ з'являється інформація про те, що Швеція нібито могла б надати винищувачі Gripen. Однак днями міністр оборони Пол Йонсон, презентуючи великий пакет військової допомоги, зазначив, що на сьогодні передача авіації не планується.

"Планів відправлення літаків Gripen немає, скажу відверто", - заявив він, пообіцявши українській стороні системи протиповітряної оборони та комплектуючі для ППО.

І хоча США не виключають, що сам Вашингтон чи союзники можуть зважитися на поставки американських винищувачів, за словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, поки над цим питанням працюють дипломати. Щодо словацьких МіГ-29 сьогодні він наголосив, що їх навряд чи буде достатньо, щоб серйозно "робити погоду" на полі бою.