Словакия может продать гаубицы Украине. Истребители пока не на повестке дня

Словакия и Украина обсуждают возможность поставка самоходных гаубиц Zuzana. Вопрос истребителей пока не на повестке дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный сайт pravda.sk .

В частности, министр обороны Словакии Ярослав Надь подтвердил, что ведутся переговоры о продаже самоходных гаубиц Zuzana. Пока обсуждается, какая именно модификация будет поставлена - Zuzana 2000 или Zuzana 2.

"И мы также говорим о возможности переправки поврежденных украинских боевых машин и танков Т-72 или Т-55 на нашу территорию. И на наших военно-ремонтных предприятиях мы их отремонтируем и вернем в Украину", - пояснил министр.

Что касается истребителей МиГ-29, то, по его словам, вскоре возникнет проблема, как держать их в строю, поскольку российские механики уехали их страны.

В то же время министр внутренних дел Роман Микулеца заявил, что Братислава могла бы поставить и истребители, но данный вопрос пока не на повестке дня.

"На мой взгляд, их здесь давно не должно было быть", - добавил он.