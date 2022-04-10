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Словакия может продать гаубицы Украине. Истребители пока не на повестке дня

Новина українською →
Братислава, Воскресенье 10 апреля 2022 14:54
Словакия может продать гаубицы Украине. Истребители пока не на повестке дня Фото: самоходная гаубица Zuzana (wikimedia by Pfc. Jacob Bradford)
Автор: Александр Мороз

Словакия и Украина обсуждают возможность поставка самоходных гаубиц Zuzana. Вопрос истребителей пока не на повестке дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный сайт pravda.sk.

В частности, министр обороны Словакии Ярослав Надь подтвердил, что ведутся переговоры о продаже самоходных гаубиц Zuzana. Пока обсуждается, какая именно модификация будет поставлена - Zuzana 2000 или Zuzana 2.

"И мы также говорим о возможности переправки поврежденных украинских боевых машин и танков Т-72 или Т-55 на нашу территорию. И на наших военно-ремонтных предприятиях мы их отремонтируем и вернем в Украину", - пояснил министр.

Что касается истребителей МиГ-29, то, по его словам, вскоре возникнет проблема, как держать их в строю, поскольку российские механики уехали их страны.

В то же время министр внутренних дел Роман Микулеца заявил, что Братислава могла бы поставить и истребители, но данный вопрос пока не на повестке дня.

"На мой взгляд, их здесь давно не должно было быть", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Словакия передала Украине противовоздушную систему C-300, которая поможет противостоять российским ракетным ударам и авианалетам.

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