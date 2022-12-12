Оружие победы. Когда Словакия передаст МиГ-29 и получит ли Украина западные истребители

История с передачей Украине словацких истребителей МиГ-29, похоже, выходит на финишную прямую. По крайней мере, в ближайшее время стороны должны окончательно ее согласовать.

РБК-Украина собрало все, что об этом известно, и насколько реально получение истребителей западного образца.

Словацкие МиГи на повестке дня

Буквально с самого начала полномасштабного российского вторжения Словакия заняла твердую позицию в поддержку Украины. И несмотря на относительно других стран НАТО небольшие вооруженные силы, начала поставки вооружений.

В частности, в апреле стало известно о передаче батареи противовоздушной обороны С-300 для защиты украинского неба. По словам премьер-министра Эдуарда Хегера, поставки данной системы ПВО не означает, что Братислава стала участницей вооруженного конфликта. А лишь передала ее по запросу, согласно ст. 51 устава ООН о праве на самооборону.

Приблизительно в то же время сообщалось о первых контактах по поводу поставок самоходных гаубиц Zuzana, а также использовании словацких мощностей для ремонта поврежденных украинских танков. Отметим, сейчас несколько единиц САУ Zuzana успешно выполняют боевые задачи. Но что касается истребителей, по состоянию на апрель вопрос о них не стоял.

Министр обороны Ярослав Надь и министр внутренних дел Роман Микулеца изначально поддерживали продажу старых истребителей МиГ-29. Для этого было несколько причин. Среди них - на обслуживание советских самолетов и поддержание их в боевой готовности уходила львиная доля бюджета ВВС Словакии, а украинские пилоты могли бы сразу приступить к эксплуатации без необходимости дополнительного обучения.

"На мой взгляд, их здесь давно не должно было быть", - говорил в апреле Микулеца, отмечая необходимость перехода на истребители западных образцов таких как, на F-16.

Немного позже американское издание Foreign Policy сообщило, что Вашингтон не возражал бы против поставки словацких истребителей для Украины. Хотя несколькими неделями ранее администрация президента США негативно реагировала на возможность передачи польских МиГ-29. Приблизительно с того времени перспектива получения боевой авиации от союзников начала приобретать реальные контуры.

Украина постоянно на разных уровнях поднимала и поднимает тему поставок военных самолетов. Особенно после того, как западные партнеры не стали закрывать ее воздушное пространство. При этом Киев настаивает на получении западной авиации, чтобы обеспечить господство над противником в своем небе.

Весной министры обороны Словакии и Польши договорились о том, что партнеры по НАТО будут патрулировать словацкое воздушное пространство, пока она не получит законтрактованные американские самолеты. Эта договоренность развязала руки Братиславе, которая получила гарантии ускоренного выполнения контракта с США после списания советских МиГ-29. Польская и чешская авиация взяли под охрану небо Словакии 1 сентября 2022 года, за день до этого ВВС Словакии опубликовали видео последнего пролета своих самолетов на авиашоу Slovak International Air Fest.

"Прощайте, наши МиГи. Весь аэропорт молчал. Все ждали прибытия наших МиГ-29. И момент настал. У многих на глазах были слезы. Многие плакали. Вы навсегда останетесь в наших сердцах", - говорилось в подписи к видео.

Сколько истребителей может получить Украина

Известно, что Словакия готова обсуждать возможность продажи 11 истребителей МиГ-29 украинской стороне. На данный момент речь идет именно о продаже, поскольку, по словам министра обороны Ярослава Надя, его страна не может отдать самолеты безвозмездно, а каждый из них стоит около 35 млн евро.

Фото: Словакия может продать 11 истребителей (oryxspioenkop.com)

"Мы открыты для обсуждения передачи их Украине, но, безусловно, это потребует, я бы сказал, более широкого обсуждения с учетом финансовых аспектов и всех других, поэтому решение еще не принято", - говорил он этим летом.

Под конец лета министр утверждал, что до сих пор нет конкретного решения по будущему словацких МиГ-29, и Братислава продолжала переговоры с союзниками по НАТО.

Отметим, получение даже 11 единиц боевой авиации стало бы существенной помощью Военно-воздушным силам Украины. Поскольку, согласно открытым источникам, до полномасштабного вторжения Украина имела порядка 100 единиц, а сколько самолетов в строю на сегодня - неизвестно.

Причем все 11 истребителей - это не базовые МиГ-29, а прошедшие модернизацию МиГ-29AS и МиГ-29UBS. Они имеют улучшенный прицельный комплекс, который способен противостоять помехам и дает возможности вести огонь сразу по двум целям. Модификация двигателей продлила их ресурс до 2035 года, а аппаратура связи и навигации были улучшены до стандартов НАТО.

Когда Украина получит самолеты

По словам министра иностранных дел Словакии Растислава Качера, Братислава готова передать истребители МиГ-29 и уже в ближайшее время примет украинскую делегацию по этому вопросу. Он также отметил, что передача истребителей детально обсуждалась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мой министр обороны объяснил вашему президенту, как мы можем это сделать. И я думаю, что в ближайшие недели в Словакию приедет украинская делегация, и мы вместе с нашими американскими друзьями будем работать над тем, чтобы это стало реальностью", - отметил Качера.

В то же время он отказался раскрывать детали возможного соглашения, чтобы не ставить его под угрозу.

"Но скажу, что сегодня у нас был очень, очень хороший обмен мнениями с президентом Зеленским о том, как мы будем это делать. Так что я очень оптимистичный, думаю, это тоже скоро будет сделано, самолеты появятся в Украине", - добавил словацкий министр.

Фото: поставки самолетов будут обсуждаться в ближайшее время (theaviationist.com)

Что с поставкой западных истребителей?

Украинское руководство подчеркивает, что для ведения успешных воздушных боев против российской авиации и крылатых ракет нужны истребители западного образца. Еще весной министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал партнеров не зацикливаться на поиске старых самолетов.

"Забудем советские системы, это конец… Если эта война будет продолжаться, то скоро будут исчерпаны последние запасы советского оружия в странах, готовых предоставить его нам", - говорил он в мае.

Но с того времени этот вопрос никак не продвинулся. Не в последнюю очередь потому, что россиянам так и не удалось взять под контроль украинское небо, а их боевая авиация практически не заходит в воздушное пространство и оказывает поддержку лишь на оккупированных территориях Украины.

Что касается конкретики, то одни из самых ожидаемых самолетов - американские F-16. Это многофункциональные истребители, которые способны стрелять как по воздушным, так и по наземным целям, используя большой спектр вооружения стандартов НАТО. В октябре министр обороны Алексей Резников выразил оптимизм относительно будущих поставок таких самолетов. Но подчеркнул, что для них нужно готовить базу - дооборудовать аэропорты, обучить специалистов, которые будут их обслуживать, иметь необходимые для замены детали.

В конце октября стало известно, что Воздушные силы отобрали десятки пилотов, которые могут хоть завтра отправиться осваивать F-15 и F-16.

Кроме того, периодически в СМИ появляется информация о том, что Швеция якобы могла бы предоставить истребители Gripen. Однако на днях министр обороны Пол Йонсон, презентуя крупный пакет военной помощи, отметил, что на сегодня передача авиации не планируется.

"Планов отправки самолетов Gripen нет, скажу откровенно", - заявил он, пообещав украинской стороне системы противовоздушной обороны и комплектующие для ПВО.

И хотя США не исключают, что сам Вашингтон или союзники могут решиться на поставки американских истребителей, по словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, над этим вопросом до сих пор работают дипломаты. В отношении словацких МиГ-29 сегодня он подчеркнул, что их вряд ли будет достаточно, чтобы серьезно "делать погоду" на поле боя.