Словакия передала Украине противовоздушную систему C-300
Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны C-300. Она уже находится в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TV Noviny.
Сообщается, что информацию о передаче системы ПВО подтвердил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.
"Передача системы не означает, что Словацкая Республика стала частью вооруженного конфликта в Украине. Также заверяю, что оборона Словацкой Республики по-прежнему обеспечена и в ближайшие дни будет усилена дополнительной системой противоракетной обороны наших союзников", - заявил он.
Отметим, Словакия передала систему С-300 по запросу Украины согласно статье 51 Устава ООН о праве на самооборону.
Напомним, ранее сообщалось, что США направят Украине новейшие истребители танков Switchblade 600.
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