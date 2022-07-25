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Украина сможет принимать самолеты F-16, но есть условие, - Резников

Новина українською →
Понедельник 25 июля 2022 15:14
Украина сможет принимать самолеты F-16, но есть условие, - Резников Фото: Министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Украина будет иметь возможность принимать американские истребители F-16, но сначала необходимо дооборудовать аэродромы. По этому вопросу уже были проведены консультации со специалистами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Алексея Резникова в эфире общенационального телемарафона.

Таким образом он ответил на вопрос о подготовке украинских пилотов для работы на самолетах, которые могут предоставить страны-партнеры.

"У нас есть шанс, что наши летчики начнут осваивать уже современную генерацию самолетов. А какие уж это будут самолеты. Все мечтают о F-16, я бы тоже о них мечтал, но надо будет кое-что сделать с аэродромами", - отметил Резников.

Глава Минобороны также указал, что по этому вопросу Украина уже провела соответствующие консультации с техническими и инженерными специалистами.

"По их словам, на аэродромах можно кое-что дооборудовать. Поэтому я думаю, что мы будем способны принимать и самолеты такого класса", - продолжил министр.

Наконец он добавил, что главное - начало обучения, чтобы после принятия политических решений не терять время. Наши пилоты, артиллеристы, танкисты и другие специалисты должны быть готовы уже на опережение.

Напомним, в Конресе США предложили выделить 100 млн долларов, которые пойдут на обучение украинских пилотов на американских истребителях в частности, F-15 и F-16.

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