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Словакия готова обсуждать передачу 11 истребителей Украине

Новина українською →
Братислава, Понедельник 25 июля 2022 17:30
Словакия готова обсуждать передачу 11 истребителей Украине Фото: Словакия может передать Украине истребители МиГ-29 (facebook_com_UkrainianLandForces)
Автор: Александр Мороз

Словакия уже готова обсуждать возможность передачи 11 истребителей МиГ-29 украинской стороне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По словам министра обороны Словакии Ярослава Надя, его страна не может предоставить самолеты безвозмездно. Он также отметил, что каждый МиГ-29 стоит около 35 млн евро.

Словацкий министр подчеркнул, что эти истребители должны быть сняты с эксплуатации в конце августа. Вместо них воздушное пространство будут патрулировать Чехия и Польша, пока Братислава не получит американские самолеты.

"Сразу же, когда мы их приземлим, и чехи и поляки возьмут на себя охрану воздушного пространства, мы сможем обсудить будущее МиГ-29… Мы открыты для обсуждения передачи их Украине, но, безусловно, это потребует, я бы сказал, более широкого обсуждения с учетом финансовых аспектов и всех других, поэтому решение еще не принято", - заявил Надь на совместной пресс-конференции с министром обороны Британии Беном Уоллесом.

Напомним, ранее сообщалось, что уже в США задумались над поставками истребителей для Украины, но в любом случае Вашингтон не сможет передать самолеты в краткосрочной перспективе.

При этом США поддерживают вариант с передачей самолетов Украине кем-то из западных союзников.

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Украина Словакия Миг-29
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