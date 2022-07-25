Словакия готова обсуждать передачу 11 истребителей Украине

По словам министра обороны Словакии Ярослава Надя, его страна не может предоставить самолеты безвозмездно. Он также отметил, что каждый МиГ-29 стоит около 35 млн евро.

Словацкий министр подчеркнул, что эти истребители должны быть сняты с эксплуатации в конце августа. Вместо них воздушное пространство будут патрулировать Чехия и Польша, пока Братислава не получит американские самолеты.

"Сразу же, когда мы их приземлим, и чехи и поляки возьмут на себя охрану воздушного пространства, мы сможем обсудить будущее МиГ-29… Мы открыты для обсуждения передачи их Украине, но, безусловно, это потребует, я бы сказал, более широкого обсуждения с учетом финансовых аспектов и всех других, поэтому решение еще не принято", - заявил Надь на совместной пресс-конференции с министром обороны Британии Беном Уоллесом.