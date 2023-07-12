Зброя наближає перемогу, - Зеленський підсумував анонсовану допомогу

"Дуже важливий момент - захист нашого неба. Зараз є невеличкі кроки вперед, але вони дуже важливі. Не буду говорити про кількість Patriot, але важливо, що це рішення прийнято", - заявив президент.

За словами Володимира Зеленського, також в перемозі України відіграють роль поставка Bushmaster та інших броньовиків. Він додав, що Україна бажала б сильнішого прориву щодо артилерії, однак на це потрібен час.

"Потужність зброї завжди наближає перемогу на полі бою", - додав президент.

Результати саміту НАТО

Протягом двох днів, 11 й 12 липня, у Вільнюсі відбувався саміт Північноатлантичного союзу. Серед досягнень можна відзначити погодження спільного комюніке, яке наближає інтеграцію України. Йдеться про:

багаторічну програму допомоги Україні;

створення органу Рада Україна - НАТО;

скасування вимоги щодо виконання ПДЧ.

Також лідери країн "Великої сімки" погодили нову декларацію про гарантії безпеки для України.

Як відзначив президент, Україна стане наступним членом НАТО після завершення війни з Росією.