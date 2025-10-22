Зброя на мільярди: Рютте заявив про перші постачання Україні з США за кошти НАТО

Додамо, Рютте несподівано зробив заяву, що під час свого візиту до Сполучених Штатів зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні. Ця зустріч не планувалася заздалегідь.

Також Рютте сказав журналістам, що підтримує ідею Трампа про зупинення війни РФ проти України по лінії фронту. Він зазначив, що НАТО та сам Рютте, як генеральний секретар Альянсу, зроблять все можливе, щоб допомогти Трампу реалізувати мирні ініціативи.

Програма PURL

США та НАТО постачатимуть Україні озброєння за програмою PURL (Prioritized Ukraine Requirements List). За кошти НАТО в США будуть купувати зброю, яка найбільш пріоритетна для Збройних сил України.

15 жовтня оголосив, що Україна отримала від 17 країн НАТО зобов'язання брати участь у програмі PURL. Проте наразі після безпосереднього запуску програми гроші на купівлю Україні американської зброї виділили тільки шість країн.