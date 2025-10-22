ua en ru
Ср, 22 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Генсек НАТО підтримав заклик Трампа зупинити війну в Україні по лінії фронту

Вашингтон, Середа 22 жовтня 2025 19:19
UA EN RU
Генсек НАТО підтримав заклик Трампа зупинити війну в Україні по лінії фронту Фото: Марк Рютте, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтримує ідею президента США Дональда Трампа про зупинення війни РФ проти України по лінії фронту.

Як передає РБК-Україна, про це Рютте заявив під час спілкування з журналістами.

У генсека запитали, чи вважає він необхідним припинення вогню між Україною і Росією до початку мирних переговорів.

У відповідь Рютте нагадав, що нещодавно Трамп закликав Україну і Росію зупинитися там, де вони зараз перебувають.

"Звучить просто, але, звичайно, це саме те, що потрібно. Тому я повністю з ним згоден. Зупиніться там, де перебуваєте - це головне послання. І знову, ми продовжимо діалог сьогодні вдень, і я тут, щоб допомогти йому здійснити все, що НАТО може зробити - я особисто, постпред, усі ми - щоб допомогти йому реалізувати це бачення", - додав він.

Заклик Трампа

Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним і зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

За інформацією західних ЗМІ, під час дзвінка Путін заявив про нібито готовність вивести солдатів із Запорізької та Херсонської областей, якщо Україна віддасть Росії всю Донецьку область.

Водночас президент України Володимир Зеленський відмовився від такої ідеї і наголосив, що він не буде виводити українських захисників із Донецької області та дарувати її Росії.

На цьому тлі американський лідер закликав Україну і Росію зупинитися там, де перебувають їхні солдати і кожній стороні оголосити про свою перемогу.

Росія вже відкинула таку пропозицію. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров поскаржився, що припинення вогню не вирішить російських проблем.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Марк Рютте Перемир'я Росії та України Війна в Україні
Новини
ЗСУ звільнили Кучерів Яр під Добропіллям: понад 50 окупантів потрапили в полон (відео)
ЗСУ звільнили Кучерів Яр під Добропіллям: понад 50 окупантів потрапили в полон (відео)
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію