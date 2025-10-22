Оружие на миллиарды: Рютте заявил о первых поставках Украине из США за средства НАТО

Добавим, Рютте неожиданно сделал заявление, что во время своего визита в Соединенные Штаты встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Эта встреча не планировалась заранее.

Также Рютте сказал журналистам, что поддерживает идею Трампа об остановке войны РФ против Украины по линии фронта. Он отметил, что НАТО и сам Рютте, как генеральный секретарь Альянса, сделают все возможное, чтобы помочь Трампу реализовать мирные инициативы.

Программа PURL

США и НАТО будут поставлять Украине вооружение по программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List). За средства НАТО в США будут покупать оружие, которое наиболее приоритетное для Вооруженных сил Украины.

15 октября объявил, что Украина получила от 17 стран НАТО обязательства участвовать в программе PURL. Однако пока после непосредственного запуска программы деньги на покупку Украине американского оружия выделили только шесть стран.