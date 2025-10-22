ua en ru
Рютте раптово їде до Вашингтона: генсек НАТО зустрінеться із президентом США

США, Середа 22 жовтня 2025 02:30
UA EN RU
Рютте раптово їде до Вашингтона: генсек НАТО зустрінеться із президентом США Ілюстративне фото: Марк Рютте і Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю НАТО Еллісон Харт у соцмережі Х та анонс на сайті НАТО.

За словами прессекретаря альянсу, Марк Рютте 21–22 жовтня перебуватиме з візитом у Вашингтоні, окрузі Колумбія, де і має зустрітись із Дональдом Трампом.

Запланованих заходів для ЗМІ за підсумками зустрічі не передбачається. Про програму і тему зустрічі не повідомляється.

Візит відбувається на тлі гальмування підготовки зустрічі Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна в Будапешті.

Журналіст Reuters Грем Слеттері написав у соцмережі Х, що візит Рютте до Вашингтона пов'язаний з намірами ЄС "відреагувати на останні дипломатичні маневри Трампа".

Де і коли планувалась зустріч Трампа і Путіна

Після телефонної розмови президента США і російського диктатора 16 жовтня Дональд Трамп заявив, що він і Путін знову зустрінуться, але вже в Будапешті.

У рамках підготовки до зустрічі держсекретар США Марко Рубіо і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зідвонились 20 жовтня.

Але наступного дня, 21 жовтня, стало відомо, що зустріч не відбудеться.

"У найближчому майбутньому немає планів зустрічі президента Трампа з президентом Путіним", - написав кореспондент Axios Барак Равід у соцмережі Х з посиланням на слова неназваного представника Білого дому.

Чиновник уточнив, що держсекретар США Марко Рубіо і міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров провели продуктивний дзвінок, тому "додаткова особиста зустріч не потрібна".

