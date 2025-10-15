Шмигаль назвав нові країни, які приєдналися до програми PURL

Під час сьогоднішнього "Рамштайну" низка країн-партнерів оголосили про нові внески у програму PURL із закупівлі американської зброї для України.

Як передає РБК-Україна , про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

"Україна має бути сильною на полі бою. Вдячний нашим партнерам зі Швеції, Латвії, Естонії, Данії, Норвегії та Словенії за оголошення нових внесків до нового пакета PURL. Вдячний країнам, які вирішили приєднатися до ініціативи", - повідомив Шмигаль.

Він зазначив, що ця ініціатива дозволяє Україні закуповувати зброю, яка терміново потрібна для порятунку життів.

Водночас генсек НАТО Марк Рютте під час брифінгу за підсумками "Рамштайну" заявив, що Україна отримала зобов'язання 17 держав НАТО долучитися до фінансування програми PURL.

"На початку дня шість країн-членів Альянсу мали зобов'язання щодо PURL: це Нідерланди, Німеччина, Канада, Швеція, Норвегія і Данія. Але після сьогоднішнього засідання ми маємо більше ніж половину усіх членів Альянсу, 17 держав, взяли на себе зобов'язання щодо PURL", - повідомив він.

Однак Рютте не став уточнювати повний список держав, які долучилися до ініціативи.